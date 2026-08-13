Australia vs Bangladesh, 1st Test: സ്മിത്ത് രക്ഷിക്കുമോ? ബംഗ്ലാദേശിന് മുന്നിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പതറുന്നു
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയ പര്യടനത്തിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്
Australia vs Bangladesh
Australia vs Bangladesh, 1st Test: ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യദിനം പിടിമുറുക്കി ബംഗ്ലാദേശ്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ആതിഥേയർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുമ്പോൾ 22 ഓവറിൽ 74 റൺസിന് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി.
വിറപ്പിച്ച് പേസർമാർ
തസ്കിൻ അഹമ്മദ്, ഹസൻ മഹ്മുദ്, എബദോത്ത് ഹൊസൈൻ എന്നിവർ ബംഗ്ലാദേശിനായി മികച്ച തുടക്കം സമ്മാനിച്ചു. ട്രാവിസ് ഹെഡിനെയും ജേക് വെതർലാൻഡിനെയും മടക്കിയത് മഹ്മുദ് ആണ്. മാർനസ് ലബുഷെയ്നെ ഹൊസൈനും കാമറൂൺ ഗ്രീനിനെ തസ്കിൻ അഹമ്മദും വീഴ്ത്തി.
സ്മിത്തിൽ ആശ്രയം
39 പന്തിൽ 22 റൺസെടുത്ത ഹെഡും 37 പന്തിൽ 23 റൺസെടുത്ത വെതർലാൻഡും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ലബുഷെയ്ൻ (ഒന്ന്), ഗ്രീൻ (13) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി. 27 പന്തിൽ ഏഴ് റൺസുമായി സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ക്രീസിലുണ്ട്. അലക്സ് കാരിയാണ് സ്മിത്തിന് കൂട്ട്.
രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയ പര്യടനത്തിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതലാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്.