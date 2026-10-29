ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തിയാൽ പുറത്തുപോകേണ്ടത് വൈഭവ്, അതിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമില്ല : ആർ അശ്വിൻ
ഇഷാന് ഇല്ലാത്തപ്പോള് സഞ്ജു മൂന്നാമത് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം പരിചയസമ്പന്നനായ താരമാണ് സഞ്ജു.
ഇന്ത്യന് ടി20 ടീമിലേക്ക് ഇഷാന് കിഷന് പരിക്കില് നിന്നും മോചിതനായി തിരിച്ചെത്തിയാല് പുറത്തുപോകേണ്ടത് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാണെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് സ്പിന്നറായ ആര് അശ്വിന്. മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും ഇഷാന് തിരിച്ചെത്തിയാല് സഞ്ജു തന്നെ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തണമെന്നാണ് അശ്വിന് വ്യക്തമാക്കിയത്. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ 19 പന്തില് 45 റണ്സുമായി വൈഭവ് തിളങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല് ടീം കോമ്പിനേഷന് മുന്ഗണന നല്കി സഞ്ജുവിനെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് റോളില് തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്നാണ് അശ്വിന്റെ ആവശ്യം.
ഇഷാന് ഇല്ലാത്തപ്പോള് സഞ്ജു മൂന്നാമത് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം പരിചയസമ്പന്നനായ താരമാണ് സഞ്ജു. എന്നാല് ഇഷാന് തിരിച്ചെത്തുമ്പോള് സഞ്ജുവിന് അവന് അര്ഹതപ്പെട്ട ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനവും ലഭിക്കണം. വൈഭവ് മികച്ച താരമാണ്. അസാധാരണമായ കഴിവുകളുള്ള താരം. അവന് വളരാന് ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയം നല്കുകയാണ് പ്രധാനം. ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പോസ്റ്റര് ബോയ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് സമ്മര്ദ്ദം നല്കുന്നതിന് പകരം അവനെ ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വദിക്കാന് അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അശ്വിന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.