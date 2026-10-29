  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Ashwin's Blunt Call: Vaibhav Sooryavanshi Should Make Way for Sanju Samson if Ishan Kishan Returns
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (15:47 IST)

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തിയാൽ പുറത്തുപോകേണ്ടത് വൈഭവ്, അതിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമില്ല : ആർ അശ്വിൻ

ഇഷാന്‍ ഇല്ലാത്തപ്പോള്‍ സഞ്ജു മൂന്നാമത് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം പരിചയസമ്പന്നനായ താരമാണ് സഞ്ജു.

Abhishek Sharma - sanju samson
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (15:49 IST)
google-news
ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമിലേക്ക് ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ പരിക്കില്‍ നിന്നും മോചിതനായി തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ പുറത്തുപോകേണ്ടത് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാണെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്പിന്നറായ ആര്‍ അശ്വിന്‍. മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും ഇഷാന്‍ തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ സഞ്ജു തന്നെ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തണമെന്നാണ് അശ്വിന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ 19 പന്തില്‍ 45 റണ്‍സുമായി വൈഭവ് തിളങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ടീം കോമ്പിനേഷന്  മുന്‍ഗണന നല്‍കി സഞ്ജുവിനെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് റോളില്‍ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്നാണ് അശ്വിന്റെ ആവശ്യം.
 
ഇഷാന്‍ ഇല്ലാത്തപ്പോള്‍ സഞ്ജു മൂന്നാമത് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം പരിചയസമ്പന്നനായ താരമാണ് സഞ്ജു. എന്നാല്‍ ഇഷാന്‍ തിരിച്ചെത്തുമ്പോള്‍ സഞ്ജുവിന് അവന് അര്‍ഹതപ്പെട്ട ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനവും ലഭിക്കണം. വൈഭവ് മികച്ച താരമാണ്. അസാധാരണമായ കഴിവുകളുള്ള താരം. അവന് വളരാന്‍ ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയം നല്‍കുകയാണ് പ്രധാനം. ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പോസ്റ്റര്‍ ബോയ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് സമ്മര്‍ദ്ദം നല്‍കുന്നതിന് പകരം അവനെ ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വദിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അശ്വിന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരലേലം: സോഫി മോളിനോ വിലയേറിയ താരം

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽ

ഒരൊറ്റ സെഞ്ചുറി, റാങ്കിങ്ങിൽ അടിച്ചുകയറി ശ്രേയസ്: ആദ്യ പത്തിൽ, സഞ്ജുവെല്ലാം ഏറെ പിന്നിൽപാകിസ്ഥാൻ്റെ സാഹിബ് സാദ ഫർഹാൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളായ ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ എന്നിവരാണ് നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനത്താണ്.

ഐപിഎല്‍ കഴിഞ്ഞതും അവനെ ടീമില്‍ എടുക്കണമായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍

ഐപിഎല്‍ കഴിഞ്ഞതും അവനെ ടീമില്‍ എടുക്കണമായിരുന്നു, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്‍ഐപിഎല്ലില്‍ 18ല്‍ താഴെ ശരാശരിയിലും 7.95 എന്ന ഇക്കോണമിയിലുമായിരുന്നു ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ പന്തെറിഞ്ഞിരുന്നത്.

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്

India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്India vs West Indies, 2nd ODI: ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് കളി ആരംഭിക്കുക.

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾ

Kerala Blasters : കപ്പടിക്കും, കലിപ്പടക്കും; കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പുതിയ ഉടമകൾനിലവിലെ ഉടമകളായ മാഗ്‌നം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ 100 ശതമാനം ഒഹരികളും വില്‍ക്കുന്നതിനായുള്ള അന്തിമകരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തിയാൽ പുറത്തുപോകേണ്ടത് വൈഭവ്, അതിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമില്ല : ആർ അശ്വിൻ

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തിയാൽ പുറത്തുപോകേണ്ടത് വൈഭവ്, അതിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമില്ല : ആർ അശ്വിൻമികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും ഇഷാന്‍ തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ സഞ്ജു തന്നെ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തണമെന്നാണ് അശ്വിന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ 19 പന്തില്‍ 45 റണ്‍സുമായി വൈഭവ് തിളങ്ങിയിരുന്നു.

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരലേലം: സോഫി മോളിനോ വിലയേറിയ താരം

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരലേലം: സോഫി മോളിനോ വിലയേറിയ താരം1.10 കോടി രൂപയ്ക്ക് യുപി വാരിയേഴ്‌സാണ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്മൃതി മന്ദാന നയിച്ച റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരു ലേലത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ ജെസ് ജൊനാസനെയും ക്ലോ ട്രയോണിനെയും ടീമിലെത്തിച്ചു.

മെസ്സി ഗോട്ടായിരിക്കും ബോട്ട് റൊണാൾഡോ തന്നെ : 2012ലെ മെസ്സിയെ പിന്തള്ളി പ്രഥമ B.O.A.T പുരസ്കാരം പോർച്ചുഗീസ് താരത്തിന്

മെസ്സി ഗോട്ടായിരിക്കും ബോട്ട് റൊണാൾഡോ തന്നെ : 2012ലെ മെസ്സിയെ പിന്തള്ളി പ്രഥമ B.O.A.T പുരസ്കാരം പോർച്ചുഗീസ് താരത്തിന്ഫ്രാന്‍സ് ഫുട്‌ബോള്‍ മാഗസില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍ ഓഫ് ഓള്‍ ടൈം(BOAT) പുരസ്‌കാരം പോര്‍ച്ചുഗീസ് താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്ക്. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍ പുരസ്‌കാരജേതാവ് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ബോട്ട് പുരസ്‌കാരം ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

ഞാനും സഞ്ജുവും ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത് സീം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരെങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്തെന്നത് അത്ഭുതം : ശ്രേയസ് അയ്യർ

ഞാനും സഞ്ജുവും ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത് സീം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരെങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്തെന്നത് അത്ഭുതം : ശ്രേയസ് അയ്യർന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍മാരായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയേയും അഭിഷേക് ശര്‍മയേയും പുകഴ്ത്തി ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍. മത്സരത്തില്‍ 199 റണ്‍സെന്ന വിജയലക്ഷ്യം ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഉയര്‍ത്തിയെങ്കിലും 13.2 ഓവറില്‍ ഇന്ത്യ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നിരുന്നു.

ICC T20 Ranking : റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നാലെ ടി20യിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അഭിഷേക്, സഞ്ജുവിനും മുന്നേറ്റം

ICC T20 Ranking : റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നാലെ ടി20യിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അഭിഷേക്, സഞ്ജുവിനും മുന്നേറ്റംന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലെ റെക്കോര്‍ഡ് സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ഐസിസി ടി20 ബാറ്റര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അഭിഷേക് ശര്‍മ.