രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:41 IST)
The Kerala Story 2: കേരളത്തെ കുറിച്ച് വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തുന്ന 'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' ബോക്സ്ഓഫീസിൽ തകർന്നടിയുന്നു. കേരള ബോക്സ്ഓഫീസിൽ തണുത്ത പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിനു ലഭിക്കുന്നത്. വിവാദങ്ങളിലൂടെയാണ് റിലീസെങ്കിലും ചിത്രം കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഷോ റദ്ദാക്കി.
ഇന്നലെ (വെള്ളി) ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് 'കേരള സ്റ്റോറി 2' വിനു പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഈ വിധി പിന്നീട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി കേരളത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ആദ്യ ഷോ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തിയറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷകരെത്തിയില്ല. കേരളത്തിനെതിരായ വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തെ മലയാളികൾ തള്ളിക്കളയുകയാണെന്നാണ് ചിത്രത്തിനു ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൊന്നും ചിത്രത്തിനു കാര്യമായ ബുക്കിങ് നടക്കുന്നില്ല. ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ സീറ്റുകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. കേരള സ്റ്റോറി പൊട്ടിയെന്നും ബീഫും പൊറോട്ടയും വിജയം നേടിയെന്നുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ.
ഇന്ത്യൻ ബോക്സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ 3.50 കോടി സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 20 കോടിക്കടുത്താണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ചെലവ്. ഇന്ത്യൻ ബോക്സ്ഓഫീസിലും ചിത്രം പരാജയമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്.
കോഴിക്കോട് റീഗൽ തിയറ്ററിൽ കേരള സ്റ്റോറി 2 വിന്റെ പ്രദർശനം റദ്ദാക്കി. സിനിമ കാണാൻ ആകെ രണ്ട് പേരാണ് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഷോ റദ്ദാക്കേണ്ടിവന്നത്.