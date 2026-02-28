ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026
വിജയ്ക്ക് മുൻനിര നടിയുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധം, വിവാഹമോചന ഹർജി നൽകി ഭാര്യ സംഗീത

തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെയുള്ള സംഗീതയുടെ വിവാഹമോചന ഹര്‍ജി വിജയ്ക്കും ടിവികെ പാര്‍ട്ടിക്കും തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (07:14 IST)
ചെന്നൈ:നീണ്ട 27 വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിനൊടുവില്‍ നടന്‍ വിജയില്‍ നിന്നും വിവാഹമോചനമാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഭാര്യ സംഗീത സ്വര്‍ണലിംഗം.
ചെന്നൈയിലെ കുടുംബ കോടതിയിലാണ് സംഗീത ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 1999ലാണ് വിജയും സംഗീതയും വിവാഹിതരായത്. ഈ ബന്ധത്തില്‍ 2 മക്കളാണ് ദമ്പതികള്‍ക്കുള്ളത്.

വിജയ് മറ്റൊരു നടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിലാണെന്നാരോപിച്ചാണ് സംഗീത വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 2021ല്‍ ഈ ബന്ധം കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്നും അവിഹിത ബന്ധം തുടരില്ലെന്ന് വിജയ് വാക്കു നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും ആ ബന്ധം അവര്‍ തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ സംഗീത പറയുന്നു. വിജയുടെ ഈ ബന്ധം തന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും കുടുംബജീവിതത്തെയും ബാധിച്ചതായി ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.


2021 മുതലാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ രൂക്ഷമായതെന്നും പിന്നീട് പൊതു വേദികളില്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. കേസില്‍ വിജയോട് ഹാജരാകാന്‍ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രില്‍ 20നാണ് ഹാജരാകേണ്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഗീത കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്തത്. അതേസമയം സംഭവത്തില്‍ വിജയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെയുള്ള സംഗീതയുടെ വിവാഹമോചന ഹര്‍ജി വിജയ്ക്കും ടിവികെ പാര്‍ട്ടിക്കും തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.




