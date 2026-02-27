'എട്ടുമാസം എഴുന്നേൽക്കില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഒന്നര മാസത്തിൽ ഞാൻ സെറ്റിലെത്തി': കരിയറിലെ മോശം സമയത്തെ പറ്റി നടി സ്നേഹ**

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:15 IST)
തെന്നിന്ത്യന് സിനിമയിലെ എവര്ഗ്രീന് നായികമാരില് ഒരാളാണ് സ്നേഹ. തമിഴിന് പുറമെ മലയാളത്തിലും നിരവധി സിനിമകളില് സ്നേഹ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ കരിയറിന്റെ
തുടക്കകാലത്ത് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഭീകരമായ ഒരപകടത്തെക്കുറിച്ചും അതില് നിന്നുള്ള അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് താരം.
2003-ലായിരുന്നു സ്നേഹയുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ആ അപകടം നടന്നത്. നട്ടെല്ലിന്റെ എല്-3, എല്-4 ഭാഗങ്ങളില് ഫ്രാക്ചറും വലതുകാലില് ഒന്നിലധികം ഒടിവുകളും സ്നേഹയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു. ഇടതുകാലില് ഗ്ലാസ് കഷ്ണങ്ങള് തറച്ചു കയറി ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുമുണ്ടായിരുന്നു. കുറഞ്ഞത് എട്ടുമാസമെങ്കിലും വിശ്രമമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാന് പോലും കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് സ്നേഹ പറയുന്നു.
ഈ സമയത്താണ് തന്റെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രമായ 'പാര്ത്ഥിപന് കനവി'ലേക്ക് തനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സ്നേഹ പറയുന്നു. അപകടത്തില് പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസമാണ് സംവിധായകനായ കരു പളനിയപ്പന് എന്നെ കാണാന് വരുന്നത്. എട്ടുമാസം കഴിഞ്ഞെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാകു എന്നാണ് ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആശുപത്രികിടക്കയില് ഇരുന്നാണ് അന്ന് കഥ കേട്ടത്.
'എട്ടുമാസം കഴിഞ്ഞേ എനിക്ക് എഴുന്നേല്ക്കാന് കഴിയൂ എന്നാണ് ഡോക്ടര്മാര് പറയുന്നതെന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നോളും, നമ്മള് സൂപ്പറായി സിനിമ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോയി. എട്ട് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറുടെ മുന്നിലൂടെ ഒന്നര മാസത്തില് ഞാന് ഷൂട്ടിന് പോയി. ഇതുപോലുള്ള സംവിധായകരുള്ളപ്പോള് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനാകും. സ്നേഹ പറഞ്ഞു.
പാര്ഥിപന് കനവിന് എനിക്ക് അവാര്ഡ് ലഭിച്ചില്ല, ഓട്ടോഗ്രാഫിന് ലഭിച്ചില്ല, പട്ടാസിനും പള്ളിക്കൂടത്തിനും കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് അംഗീകാരം ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓര്ത്ത് ഞാന് വിഷമിച്ചു. എന്നാല് പിന്നീട് അവാര്ഡിനേക്കാള് വലുത് ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയുമാണെന്ന് മനസിലാക്കി. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഓട്ടോഗ്രാഫ്
റി- റിലീസ് ചെയ്തപ്പോള് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിരുന്നു. എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങള് മനസില് തങ്ങി നില്ക്കുന്നുവെന്ന് ആളുകള് പറയുമ്പോള് അതാണ് എന്റെ വിജയം. സ്നേഹ പറയുന്നു.