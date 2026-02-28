'നടിയുമായുള്ള ബന്ധം', വിലക്കിയിട്ടും തുടർന്നു, ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മക്കൾക്കും അപമാനമുണ്ടാക്കി, വിജയ്ക്കെതിരെ സംഗീത

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:32 IST)
നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ്ക്കെതിരെ ഭാര്യ സംഗീത നല്കിയ വിവാഹമോചന ഹര്ജിയില് താരത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്. വിജയ്ക്ക് വിവാഹേതരബന്ധമുണ്ടെന്നും 2021ല് ഇത് വിലക്കിയിട്ടും അത് തുടര്ന്നെന്നും വിവാഹമോചന ഹര്ജിയില് സംഗീത പറയുന്നു.
2021 മുതല് മറ്റൊരു നടിയുമായി വിവാഹേതരബന്ധമുണ്ടെന്നും. ഇക്കാര്യം മനസിലായതോടെ ആ ബന്ധം വിലക്കിയിരുന്നു. ബന്ധത്തില് നിന്ന് പിന്മാറാമെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ബന്ധം തുടര്ന്നു. ഇതോടെ മാനസികമായി തകര്ന്നെന്ന് സംഗീത പറയുന്നു. 5 വര്ഷത്തിലേറെയായി വേര്പിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത്. വിജയ് നടിക്കൊപ്പം വിദേശത്ത് നിന്നെടുത്ത ചിത്രങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വന്നത് തനിക്കും മക്കള്ക്കും അപമാനമുണ്ടാക്കിയെന്നും ഒത്തുതീര്പ്പ് ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടതിനാല് വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് സംഗീതയുടെ ആവശ്യം.
കേസില് വിജയോട് ഹാജരാകാന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രില് 20നാണ് ഹാജരാകേണ്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഗീത കോടതിയില് ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തത്. അതേസമയം സംഭവത്തില് വിജയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെയുള്ള സംഗീതയുടെ വിവാഹമോചന ഹര്ജി വിജയ്ക്കും ടിവികെ പാര്ട്ടിക്കും തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.