രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:50 IST)
ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇന്നലെ വിരാമമായത്. ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം രശ്മിക മന്ദാനയെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട
മിന്നുകെട്ടി. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇരുവരും പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവളില്ലാതെ തനിക്കൊരു ദിവസം പൂർണമാവില്ലെന്ന് തോന്നി എന്നും അവള് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കില് ജീവിതം ഇതിലും മനോഹരമായേനേ എന്നും വിവാഹ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വിജയ് കുറിച്ചു.
‘അവളില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം പൂർണമാവില്ലെ എനിക്ക് തോന്നി, ഒരുപക്ഷേ അവൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ആ ദിവസം ഇതിലും മനോഹരമായേനെ. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ രുചിയും ആത്മബന്ധവും ഉണ്ടായേനെ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വ്യായാമം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷമുണ്ടായേനേ... എവിടെയാണെങ്കിലും, ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിനും സമാധാനത്തിനും എനിക്ക് അവളെ വേണമായിരുന്നു... എന്റെ വീട് അവളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട്, എന്റെ പ്രാണസ്നേഹിതയെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയാക്കി’’– വിജയ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
ചിത്രങ്ങൾക്ക് താഴെ തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ വിജയ് യെ "മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ്" എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് രശ്മിക തന്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
"എന്റെ ഭർത്താവ് മിസ്റ്റർ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, യഥാർത്ഥ പ്രണയം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മനുഷ്യൻ. സമാധാനമായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മനുഷ്യൻ. വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും എന്നോട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, ഞാൻ സങ്കൽപ്പിച്ചതിലും കൂടുതൽ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയ മനുഷ്യൻ"- നടി കുറിച്ചു.
ഈ പ്രണയത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട്, വിജയും രശ്മികയും അവരുടെ വിവാഹത്തിന് "വിറോഷിന്റെ വിവാഹം" എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു. ഉദയ്പൂരിൽ നടന്ന രാജകീയ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മാർച്ച് 4 ന് ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച്
റിസപ്ഷൻ സംഘടിപ്പിക്കും.