പിഷാരടി വിളിച്ചാൽ പ്രചാരണത്തിന് പോകുമോ? സുരാജിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 23 മാര്ച്ച് 2026 (09:43 IST)
പാലക്കാട്ടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി രമേശ് പിഷാരടിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണത്തിന് പോകുമോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ മറുപടി വൈറലാവുന്നു. 'ഞാനിപ്പോ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറട്ടേ' എന്നായിരുന്നു ചോദ്യത്തോടുള്ള സുരാജിന്റെ മറുപടി. 'അവന് മത്സരിക്കട്ടെ. നല്ല മണ്ഡലമല്ലേ. എല്ലാവരും വിജയിക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും ഒരാളല്ലേ വിജയിക്കൂ', പിഷാരടിയുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വത്തെക്കുറിച്ച് സുരാജ് പ്രതികരിച്ചു.
എന്നാൽ പിഷാരടി പ്രചരണത്തിന് വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിളിച്ചാല് ഉറപ്പായും പോകുമെന്നാണ് നേരത്തെ ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞത്. ഇടത്, വലത് എന്നതിനേക്കാള് വ്യക്തികള്ക്കാണ് താന് താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞിരുന്നു. സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പിഷാരടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല, രാഷ്ട്രീയപരമായി അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം കഴിവുള്ളയാളാണെന്ന് ഇലക്ഷനിലൂടെ അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം മമ്മൂട്ടിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിഷാരടി പറഞ്ഞിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാണ് താന് പാലക്കാട് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതെന്നും താന് വിജയിച്ചാല് മമ്മൂട്ടിയെ പാലക്കാട് എത്തിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പിഷാരടിയുടെ വാദം.