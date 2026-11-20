Aakasamlo Oka Tara First Response : കല്പനയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകി ദുൽഖർ, ആകാശം ലോ ഒക താര ഹൃദയസ്പർശിയായ അനുഭവം
ദുല്ഖര് സല്മാനൊപ്പം സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ് നായിക കഥാപാത്രമായ കല്പനയെ സിനിമയില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
Updated: Fri, 20 Nov 2026 (11:55 IST)
മലയാളത്തിന് പുറത്ത് തെലുങ്കില് എപ്പോഴെല്ലാം സിനിമകള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കാന് മലയാളി താരമായ ദുല്ഖര് സല്മാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുല്ഖര് സല്മാനെ നായകനാക്കി പവന് സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്ത തെലുങ്ക് ചിത്രം 'ആകാശമലോ ഒക താര' സ്വപ്നങ്ങളുടെയും പ്രണയത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും കഥയാണ് ആരാധകരോട് പറയുന്നത്. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തില്നിന്ന് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ പോരാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. സിനിമയുടെ ടീസര്, ട്രയ്ലറുകളില് നിന്ന് തന്നെ വൈകാരികമായ അനുഭവമാകും സിനിമ നല്കുക എന്ന സൂചയുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ ഷോകള് കഴിയുമ്പോള് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങള് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ദുല്ഖര് സല്മാനൊപ്പം സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ് നായിക കഥാപാത്രമായ കല്പനയെ സിനിമയില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകണമെന്ന കല്പനയുടെ ജീവിതസ്വപ്നവും പ്രതിബന്ധങ്ങള്ക്കെതിരെ അവള് നടത്തുന്ന പോരാട്ടവുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.പതിനാറാം വയസില് കൃഷ്ണയുമായുള്ള(ദുല്ഖര് സല്മാന്) വിവാഹവും വിവാഹത്തിന് ശേഷം കല്പനയുടെ സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് ചിറക് നല്കുന്ന കൃഷ്ണയുടെയും കൂടി കഥയാണ് ആകാശം ലോ ഒക താര. ഭാര്യയുടെ സ്വപ്നങ്ങള്ക്കും വിദ്യഭ്യാസത്തിനും വഴിയൊരുക്കാന് കൃഷ്ണ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും കല്പന സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കുമോ എന്നതിന്റെയും ഉത്തരമാണ് സിനിമ.
നായകപരിവേഷത്തിന്റെ അമിത പ്രകടനങ്ങളില്ലാതെ കൃഷ്ണയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതില് ദുല്ഖര് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായ അഭിനയവും വൈകാരിക രംഗങ്ങളിലെ നിയന്ത്രിത പ്രകടനവും കഥാപാത്രത്തെ വിശ്വസനീയമാക്കുന്നതില് വിജയിക്കുന്നുണ്ട്. കല്പനയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന സാത്വിക വീരവല്ലിയും ശ്രദ്ധേയയാണ്. നിഷ്കളങ്കതയും നിശ്ചയദാര്ഢ്യവും പ്രതിസന്ധികളോടുള്ള പോരാട്ടവും അവര് മികച്ച രീതിയില് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രുതി ഹാസന്, സ്വാസിക, റുഹാനി ശര്മ എന്നിവരും തങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഴം നല്കുന്നുണ്ട്.
ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറിന്റെ സംഗീതവും സുജിത് സാരംഗിന്റെ ഛായാഗ്രഹണവും ചിത്രത്തിന്റെ വൈകാരികതയ്ക്ക് കരുത്തുപകരുന്നു. എന്നാല് ചില വിഷ്വല് ഇഫക്ടുകള് പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരുന്നില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിലെ വലിച്ചുനീട്ടിയ രംഗങ്ങളും ദൈര്ഘ്യമേറിയ ക്ലൈമാക്സും ചിത്രത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഴുനീള അനുഭവമെന്ന നിലയില് വൈകാരികത പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തിക്കുന്നതില് സിനിമ വിജയിക്കുന്നുണ്ട്. ദുല്ഖറിന്റെയും സാത്വികയുടെയും പ്രകടനങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്. വൈകാരിക കുടുംബചിത്രങ്ങള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്ക്ക് 'ആകാശമലോ ഒക താര' നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്നത് തീര്ച്ച.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.
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