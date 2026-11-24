മാങ്കുളത്തെ റിസോർട്ടുമായി പി ജയരാജന് ബന്ധം, തെളിവുകൾ നിരത്തി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് കത്തയച്ച് ഇ പി ജയരാജൻ
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തില് പി. ജയരാജനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളടങ്ങിയ രേഖാമൂലമുള്ള പരാതി ഇ.പി. ജയരാജന് സമര്പ്പിച്ചതോടെയാണ് പാര്ട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര തര്ക്കം രൂക്ഷമായത്.
സി.പി.എമ്മിലെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കളായ ഇ.പി. ജയരാജനും പി. ജയരാജനും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതകളും പരസ്പര ആരോപണങ്ങളും പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. ഇരുനേതാക്കളും പാര്ട്ടി നേതൃത്വത്തിന് മുന്നില് ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ പരാതികള് അന്വേഷിക്കാന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രണ്ടംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ.എന്. ബാലഗോപാല്, ടി.പി. രാമകൃഷ്ണന് എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സമിതിയിലുള്ളത്.
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തില് പി. ജയരാജനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളടങ്ങിയ രേഖാമൂലമുള്ള പരാതി ഇ.പി. ജയരാജന് സമര്പ്പിച്ചതോടെയാണ് പാര്ട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര തര്ക്കം രൂക്ഷമായത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില് പി. ജയരാജന് ക്വട്ടേഷന് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഇ.പി. ജയരാജന്റെ പരാതിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. സ്വര്ണം പൊട്ടിക്കല് സംഘങ്ങളുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്നും, പാര്ട്ടിയിലെ മറ്റ് നേതാക്കളെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്താന് പി. ജയരാജന്റെ ആശീര്വാദത്തോടെ നവമാധ്യമ സംഘങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഇടുക്കി മാങ്കുളത്തുള്ള ഒരു റിസോര്ട്ടുമായി പി. ജയരാജന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും, ദുബായില് നടക്കുന്ന ഈ റിസോര്ട്ടിന്റെ ബോര്ഡ് യോഗങ്ങളില് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്നും ഇ.പി. ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഇ.പി. ജയരാജനും കുടുംബത്തിനും സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ണൂര് മൊറാഴയിലെ 'വൈദേകം' റിസോര്ട്ട് വിവാദവും അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ പരിധിയില് വരും. 2022-ല് പി. ജയരാജന് സംസ്ഥാന സമിതിയില് ഉന്നയിച്ച ഈ വിഷയം, ഇ.പിയുടെ സഹോദരീപുത്രന് ഇ.പി. ശ്യാംജിത്ത് അടുത്തിടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളോടെ വീണ്ടും സജീവമായിരുന്നു. റിസോര്ട്ടിലെ നിക്ഷേപം, ഓഹരി സമാഹരണം, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങള് ഇ.പി. ജയരാജന് നേരത്തെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.
ക്വട്ടേഷന്-സ്വര്ണ്ണക്കടത്ത് ബന്ധങ്ങള്, റിസോര്ട്ട് നിക്ഷേപങ്ങള്, സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകള്, സൈബര് ആക്രമണങ്ങള് തുടങ്ങിയ ഗൗരവകരമായ വിഷയങ്ങളാണ് കമ്മീഷന് പരിശോധിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരില് നിന്നുള്ള രണ്ട് പ്രമുഖ നേതാക്കള് തമ്മിലുള്ള തുറന്ന പോര് സി.പി.എമ്മിനുള്ളില് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തലുകളും തുടര്നടപടികളും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും നിര്ണ്ണായകമാകും.ALSO READ: പാർട്ടിയെ കേൾക്കാത്ത സർക്കാർ, ഇങ്ങനെ പോകാനാവില്ല: കെ സി പക്ഷത്തിനൊപ്പം കൂടി എ ഗ്രൂപ്പ്