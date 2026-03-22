ഞായര്‍, 22 മാര്‍ച്ച് 2026
പാലക്കാട് പോരാട്ടം: സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ പണക്കാരൻ 'രമേഷ് പിഷാരടി', ഏറ്റുമുട്ടൽ കോടിപതികൾ തമ്മിൽ

നിയമസഭ ആവേശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ ആസ്തിവിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്.

LDF Palakkad Candidate,Kerala Elections, Ramesh Pisharody,NMR Pazak, Shobha surendran
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 22 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:59 IST)
നിയമസഭ ആവേശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ ആസ്തിവിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികയ്‌ക്കൊപ്പം സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം പ്രകാരം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി രമേഷ് പിഷാരടിയാണ് ആസ്തിയില്‍ മുന്നില്‍. രമേഷ് പിഷാരടിക്ക് 3.66 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയാണുള്ളത്. എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി എന്‍എംആര്‍ റസാഖിന് 2.70 കോടിയുടെ ആസ്തിയും എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് 1.95 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുമാണുള്ളത്.

രമേഷ് പിഷാരടി(യുഡിഎഫ്)

രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ കൈവശം കാല്‍ ലക്ഷം രൂപയും 5 പവന്‍ സ്വര്‍ണവുമുണ്ട്. 97 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന വീടും പുരയിടവും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ സൗമ്യ രമേഷിന് 85.61 ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള സ്വത്തും 50 പവന്‍ സ്വര്‍ണവുമുണ്ട്. ഭവന വായ്പയും മറ്റുമായി 1.67 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണ് പിഷാരടിക്കുള്ളത്. ഭാര്യയ്ക്ക് 2.49 ലക്ഷത്തിന്റെ ബാധ്യതകളുണ്ട്. പിഷാരടിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസുകളൊന്നുമില്ല.

ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍ (ബിജെപി)

ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ കൈവശം 23,000 രൂപയും 8 പവന്റെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളുമാണുള്ളത്. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ കാര്‍ സ്വന്തമായുണ്ട്. സമരങ്ങളുടെയും മറ്റും ഭാഗമായി 30 ലേറെ കേസുകള്‍ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ പേരിലുണ്ട്. ഭര്‍ത്താവിന്റെ കൈവശം രണ്ടരപ്പവന്‍ സ്വര്‍ണം.

എന്‍എംആര്‍ റസാഖ് (എല്‍ഡിഎഫ്)

എന്‍എംആര്‍ റസാഖിന്റെ കൈവശം 2 ലക്ഷം രൂപയും സ്വന്തം പേരില്‍ ബാങ്ക് നിക്ഷേപമായി 1.38 ലക്ഷം രൂപയുമുണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്ക് 48 പവന്‍ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളും മകള്‍ക്ക് 10 പവന്‍ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളുമുണ്ട്. ബിസിനസില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനമാണ് ആസ്തികളില്‍ ഏറെയും. 28.65 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണുള്ളത്.



