ഓസ്കറിൽ മികച്ച നടൻ മൈക്കിൾ ബി. ജോർദൻ, നടി ജെസ്സി ബക്ലി; മികച്ച ചിത്രമായി 'വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ'

രേണുക വേണു|
തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (09:40 IST)
98-ാമത് ഓസ്കർ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിന്നേഴ്സിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ മൈക്കൽ ബി. ജോർദാൻ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. ക്ലോയി ഷാവോ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഹാമ്നെറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ജെസ്സി ബക്ലിയെ മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. 'വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റര് അനതര്' ആണ് മികച്ച ചിത്രം. ചിത്രമൊരുക്കിയ പോൾ തോമസ് ആൻഡേഴ്സണാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ. മികച്ച ചിത്രം, മികച്ച സംവിധാനം, അവലംബിത തിരക്കഥ, എഡിറ്റിങ്, സഹനടൻ, കാസ്റ്റിങ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആറ് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ഷോൺ പെൻ മികച്ച സഹനടനായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഓസ്കർ വേദിയിൽ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വെപ്പൺസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മുതിർന്ന നടി എമി മാഡിഗണെയാണ് മികച്ച സഹനടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഓട്ടം ദുറാൾഡ് ആർകപോ, സിന്നേഴ്സിലൂടെ മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. ഛായാഗ്രഹണത്തിന് ഓസ്കർ നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയും ആദ്യ കറുത്ത വർഗക്കാരിയുമാണ് ഇവർ.
മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ‘സിന്നേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കി. തിരക്കഥക്കു പുറമെ മികച്ച നടൻ, ക്യാമറ, മ്യൂസിക് സ്കോർ തുടങ്ങി നാലു പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഹോളിവുഡിലെ ഡോൾബി തീയറ്ററിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. 24 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 4.30 ന് റെഡ് കാർപെറ്റ് പരിപാടിയോടെയായിരുന്നു തുടക്കം.