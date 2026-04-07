ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
യുവ താരനിരയുമായി 'മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി'; ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

ദിലീപ്, സലിം കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്തത്

Melcow Pondicherry, Melcow Pondicherry film, Melcow Pondicherry title poster, arjun ashokan, മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി, മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി സിനിമ, മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരി ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ, അർജുൻ അശോകൻ
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:27 IST)

നവാഗതനായ നിഖിൽ മോഹൻ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്ര മെൽകൗ പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ
ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്. അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍, ബാലു വര്‍ഗീസ്, അല്‍താഫ് സലിം, ശരത് സഭ, മൊട്ട രാജേന്ദ്രന്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. അരുണ്‍ ഗോപി എക്‌സൈമെന്റിന്റെ ബാനറില്‍ അരുണ്‍ ഗോപിയും ജസ്റ്റിന്‍ ആന്‍ഡ് മാത്യു എന്റര്‍റ്റെയിന്‍മെന്റ്‌സിന്റെ ബാനറില്‍ ജസ്റ്റിന്‍ മാത്യുവും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം. ദിലീപ്, സലിം കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്തത്.

സുനന്ദ ഫിലിപ്പ് ജസ്റ്റിന്‍, സൗമ്യ ജോണ്‍ അരുണ്‍ എന്നിവരാണ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ്. സനൂപ് തൈക്കുടത്തിന്റേതാണ് തിരക്കഥ.
പുതുമുഖമായ ശ്രീലക്ഷ്മി വിജയനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ആദ്യാവസാനം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ചിരിയും ത്രില്ലും സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫണ്‍ ത്രില്ലിംഗ് റൈഡ് ആയിരിക്കും ചിത്രം എന്ന സൂചനയാണ് ഇതിന്റെ ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ നല്‍കുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം - സനീഷ് സ്റ്റാന്‍ലി, സംഗീതം - ഇലക്ട്രോണിക് കിളി, എഡിറ്റിംഗ് - സാഗര്‍ ദാസ്, ആര്‍ട്ട് - അജി കുട്ടിയാണി, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ - ശിഹാബ് വെണ്ണല, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ - പാര്‍ത്ഥന്‍, മേക്കപ്പ് - ശ്വേതിന്‍ വി, വസ്ത്രാലങ്കാരം - അക്ഷയ പ്രേംനാഥ്, മെല്‍വി ജെ, സാന്ദ്ര ജസ്റ്റിന്‍, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ - അരുണ്‍ലാല്‍ കരുണാകരന്‍, പ്രൊഡക്ഷന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് - വിനോദ് വേണുഗോപാല്‍, സ്റ്റില്‍സ് - രാംനാഥ് മാഥൂര്‍, ഡിസൈന്‍സ് - ഇല്ലുമിനാര്‍ട്ടിസ്റ്റ്, ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് - അനൂപ് സുന്ദരന്‍, പിആര്‍ഒ - ശബരി



