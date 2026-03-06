ഓസ്കർ വേദിയിൽ അവതാരകയായി പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്ച്ച് 2026 (12:07 IST)
ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ നടക്കുന്ന 98-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ അവതാരകയായി പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടി പ്രിയങ്ക
ചോപ്രയും. തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് താരം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. "ദി 2026 അക്കാദമി അവാർഡ്സ്" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് താരം ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാർച്ച് 15ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ പ്രശസ്തമായ ഡോൾബി തിയറ്ററിലായിരികകും പരിപാടി നടക്കുന്നത്. റോബര്ട്ട് ഡൗണി ജൂനിയറിനും ആനി ഹാത്ത്വേയ്ക്കും ഒപ്പമാണ് പ്രിയങ്കയും അവതാരകരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം മാർച്ച് 16 ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 4:30 ന് ആരംഭിക്കും. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ, സ്റ്റാർ മൂവീസ് എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാം
ഇതിനുമുമ്പ് 2016-ലെ ഓസ്കർ ചടങ്ങിലും പ്രിയങ്ക ചോപ്ര
അവതാരകയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ലോകപ്രശസ്തമായ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡുകളിലും പ്രൈംടൈം എംമി അവാർഡുകളിലും പ്രിയങ്ക മുമ്പ് അവതാരകയായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.