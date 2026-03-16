രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (10:11 IST)
ഓസ്കർ വേദിയിൽ ചരിതം കുറിച്ച് ഛായാഗ്രാഹക ഓട്ടം ഡ്യൂറള്ഡ് അര്ക്കപോ. ഛായാഗ്രഹണത്തിൽ ഓസ്കർ നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയായി മാറി ഈ 46 വയസുകാരി. 'സിന്നേഴ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഛായാഗ്രഹണത്തിനാണ് ഓട്ടം ഡ്യൂറള്ഡ് അര്ക്കപോയ്ക്ക് ഓസ്കർ ലഭിച്ചത്. 'ബ്ലാക്ക് പാന്തർ: വക്കാണ്ട ഫോറെവര്, ലോക്കി, ദ് ലാസ്റ്റ് ഷോഗേൾ തുടങ്ങിയ സിനിമകള്ക്ക് പിന്നിലും ഓട്ടം ഡ്യൂറള്ഡായിരുന്നു. മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിന് നാമനിർദേശം നേടുന്ന ആദ്യ കറുത്ത വർഗക്കാരി കൂടിയാണ് ഓട്ടം ഡ്യൂറള്ഡ് അർക്കപോ.
1979ല് കാലിഫോര്ണിയയിലാണ് ആഫ്രിക്കന് അമേരിക്കനായ ഇവരുടെ ജനനം. 2010-ൽ അമേരിക്കൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 'പാലോ ആൾട്ടോ'യ്ക്ക് വേണ്ടി ഓട്ടം ആർക്കപോ ഒരുക്കിയ ദൃശ്യഭാഷ വ്യാപകമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും ആ സമയം വലിയ അവസരങ്ങളൊന്നും ആർക്കപോയെ തേടി വന്നില്ല.
പിന്നീട് 2022ല് റയാന് കൂഗ്ലര് സംവിധാനം ചെയ്ത മാര്വല് ചിത്രം 'ബ്ലാക്ക് പാന്തറാണ്' അർക്കപോയുടെ കരിയറില് വഴിത്തിരിവായത്. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അർക്കപോയ്ക്ക് അന്ന് ഒസ്കാര് നോമിനേഷനും നേടാനായി. ഛായാഗ്രാഹകക്കുള്ള ഓസ്കറിനായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാലാമത്തെ വനിതയായി അന്ന് അര്പ്പുകോ മാറി. തുടർന്നായിരുന്നു അർക്കപോയെ തേടി സിന്നേഴ്സ് എത്തിയത്. ഐമാക്സ് 15-പെർഫ്, അൾട്രാ പാനാവിഷൻ 70 ക്യാമറകൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് 65 എംഎം ഫിലിമിലാണ് 'സിന്നേഴ്സ്' ഒരുക്കിയത്. ഇതോടെ വലിയ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഐമാക്സ് ഫിലിമിൽ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഛായാഗ്രാഹകയായി അർക്കപോ മാറി.
അതേസമയം മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കർ അവാർഡ് വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ എനതർ സ്വന്തമാക്കി. പോൾ തോമസ് ആൻഡേഴ്സണാണ് സംവിധായകൻ. നേരത്തെ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ഓസ്കറും പോൾ തോമസ് ആൻഡേഴ്സണ് ലഭിച്ചിരുന്നു. സിന്നേഴ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് മൈക്കൽ ബി ജോർദാന് മികച്ച നടനുള്ള ഓസ്കർ ലഭിച്ചു. ഹംനറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ജെസ്സി ബക്ലി മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.