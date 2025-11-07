വെള്ളി, 7 നവം‌ബര്‍ 2025
Bramayugam: ഇനി ചാത്തന്റെ കളികള്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലെവലില്‍; ഭ്രമയുഗം ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും

അഭിനയത്തിനു മമ്മൂട്ടിക്കു ലഭിച്ച മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം സഹിതം ആകെ നാല് അവാര്‍ഡുകളാണ് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരത്തില്‍ ഭ്രമയുഗം നേടിയത്

Mammootty (Bramayugam)
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 7 നവം‌ബര്‍ 2025 (09:27 IST)

Bramayugam: മലയാളത്തിന്റെ 'ഭ്രമയുഗം' ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലെവലിലേക്ക്. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിനു പിന്നാലെ ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സിലെ പ്രശസ്തമായ ഓസ്‌കര്‍ അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തില്‍ ഭ്രമയുഗം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തിന്റെ 'Where the Forest Meets the Sea' എന്ന ചലച്ചിത്ര വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക. ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ച ഏക ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ കൂടിയാണ് ഭ്രമയുഗം.

അഭിനയത്തിനു മമ്മൂട്ടിക്കു ലഭിച്ച മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം സഹിതം ആകെ നാല് അവാര്‍ഡുകളാണ് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരത്തില്‍ ഭ്രമയുഗം നേടിയത്. അതിനു പിന്നാലെയാണ് രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അഭിമാന നേട്ടം.


ഓസ്‌കര്‍ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ സീരിസില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ ഭ്രമയുഗം തിരഞ്ഞെടുത്തതില്‍ നടന്‍ മമ്മൂട്ടി സന്തോഷം അറിയിച്ചു. ഭ്രമയുഗത്തിനു പിന്നിലുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഇതൊരു അഭിമാന നിമിഷമാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.


