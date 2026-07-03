  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. 72nd National Film Awards: Will Mammootty Win Best Actor? 'Bhramayugam' and 'Manjummal Boys' Lead Malayalam Cinema's Charge
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (12:23 IST)

മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനാവുമോ? ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്, മത്സരത്തിൽ ഭ്രമയുഗവും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സും

2024 ജനുവരി 1 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ സെന്‍സര്‍ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ അവാര്‍ഡിനായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

72nd National Film Awards
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (12:23 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (12:25 IST)
google-news
ഇന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്ര ലോകം ഒന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. പ്രശസ്ത സംവിധായകന്‍ ജയരാജ് ചെയര്‍മാനായ 11 അംഗ സെന്‍ട്രല്‍ പാനല്‍ ജൂറിയുടെ വിവിധ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളുടെ അവാര്‍ഡ് നിര്‍ണയ പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയായി. 2024 ജനുവരി 1 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ സെന്‍സര്‍ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ അവാര്‍ഡിനായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് സെന്‍ട്രല്‍ പാനല്‍ ജൂറി ചെയര്‍മാനായി ജയരാജിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാല്‍ തന്നെ ഇക്കുറി ദേശീയ തലത്തില്‍ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ അംഗീകാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകള്‍. മുന്‍പ് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, ഷാജി എന്‍. കരുണ്‍, പ്രിയദര്‍ശന്‍ എന്നിവര്‍ ജൂറി ചെയര്‍മാന്‍ ആയിട്ടുണ്ട്.
 
മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഭ്രമയുഗം, മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ്, കിഷ്‌കിന്ധാകാണ്ഡം എന്നിവയാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ള പ്രധാന സിനിമകള്‍. കഴിഞ്ഞ തവണ മികച്ച സഹനടന്‍, സഹനടി പുരസ്‌കാരങ്ങളായിരുന്നു മലയാളത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ ഭ്രമയുഗത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടുമോ എന്നതാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.  മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ് മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രമായി തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതി

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതിതനിക്കെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായി സൈബര്‍ അധിക്ഷേപം നടത്തുന്നുവെന്നും വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്നും പരാതിയില്‍ അന്‍സിബ പറയുന്നു.

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?അതേസമയം മോഹൻലാലോ ചിദംബരമോ ഈ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ; 11 ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ; 11 ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ്24 മണിക്കൂറില്‍ 115.6 mm മുതല്‍ 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Pinarayi Vijayan: 'പിണറായിക്കു ബാധകമാകുന്നതും സതീശനു ബാധകമല്ലാത്തതുമായ പ്രിവില്ലേജ് ആണിത്'

Pinarayi Vijayan: 'പിണറായിക്കു ബാധകമാകുന്നതും സതീശനു ബാധകമല്ലാത്തതുമായ പ്രിവില്ലേജ് ആണിത്'Opinion വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളിൽ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ഇടയ്ക്കിടെ നാവ് കൊണ്ട് ചുണ്ട് നനയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. കൃത്യമായി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഈ നാട്ടിലെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നത് പതിവാണ്. എപ്പോഴോ അങ്ങനെ ചുണ്ട് നനയ്ക്കുന്നതിനിടെ പകർത്തിയ പിണറായിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ മനോരമയാണോ മാതൃഭൂമിയാണോ എന്നറിയില്ല ഇടയ്ക്കിടെ വാർത്തകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തകായിച്ചിയെ 'കുഞ്ഞ് സഹോദരി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തകായിച്ചിയെ 'കുഞ്ഞ് സഹോദരി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിഎന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ കാരണം ഹൈദരാബാദ് ഹൗസില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രധാനമന്ത്രി തകായിച്ചിയും തമ്മില്‍ നടന്ന നിയന്ത്രിത സംഭാഷണമായിരുന്നു.

ക്രൂഡോയില്‍ ബാരലിന് 70 ഡോളറായി; പെട്രോള്‍-ഡീസല്‍ വില രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കുറയില്ലെന്ന് സൂചന

ക്രൂഡോയില്‍ ബാരലിന് 70 ഡോളറായി; പെട്രോള്‍-ഡീസല്‍ വില രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കുറയില്ലെന്ന് സൂചനയുദ്ധത്തെ തുടര്‍ന്ന് ലോക വിപണിയില്‍ ക്രൂഡോയില്‍ വില 110- 120 ഡോളര്‍ വരെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വില 70- 73 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു.

അലി ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്‌കാരം 6 ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കും; മകന്‍ മോജ്തബ പങ്കെടുക്കില്ല

അലി ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്‌കാരം 6 ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കും; മകന്‍ മോജ്തബ പങ്കെടുക്കില്ലഇസ്രായേലിന്റെ ഭീഷണികളും നിരീക്ഷണ അപകടസാധ്യതകളും മൊജ്തബയുടെ പൊതുപരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത് 'അപകടകരമാക്കുമെന്ന്' അയത്തുള്ള ഹക്കിം ഇലാഹി പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.