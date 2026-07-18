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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (12:28 IST)

ധ്യാനെ കൈവിട്ട് പോയല്ലോ, അജുവിന്റെ നാക്ക് പൊന്നായി ഇനി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് നോക്കണ്ട, എയറിലാക്കി തമിഴ് മാധ്യമങ്ങളും വിജയ് ഫാന്‍സും

വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോള്‍ നടി തൃഷ എത്തിയതിനെ പരാമര്‍ശിച്ചായിരുന്നു ധ്യാന്റെ സംസാരം.

Tamilnadu vijay fans, Tamilnadu CM, Dhyan Sreenivasan, Mollywood
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (12:24 IST)
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മലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനാണ് ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍. സിനിമാതാരമെന്നതിലുപരി സ്വതസിദ്ധമായി നര്‍മം പറയുന്ന ധ്യാനിന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്‍ക്കുമാണ് ആരാധകര്‍ ഏറെയുള്ളത്. അടുത്തിടെ ഒരു സിനിമാ പ്രമോഷനിടെ താന്‍ ഭാവിയില്‍ സി എം ആവുമ്പോള്‍ നവ്യാ നായര്‍ ആ ചടങ്ങില്‍ സാരിയുടുത്ത് മുന്നിലുണ്ടാകണമെന്ന് ധ്യാന്‍ തമാശയായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പ്രസംഗവും നവ്യയുടെ പ്രതികരണവുമെല്ലാം കേരളത്തില്‍ വൈറലായിരുന്നു.എന്നാല്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍ ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ കഥ തന്നെ ആകെ മാറിമറിഞ്ഞു.
 
വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോള്‍ നടി തൃഷ എത്തിയതിനെ പരാമര്‍ശിച്ചായിരുന്നു ധ്യാന്റെ സംസാരം. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം തമിഴ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോയി. ചടങ്ങില്‍ അജു വര്‍ഗീസ് ഇനി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അച്ചിട്ടതായ മട്ടാണ്. വിജയ് ആരാധകരെല്ലാം ധ്യാനിനെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ വള്ളിയാണല്ലോ ധ്യാന്‍ പിടിച്ചത് എന്നാണ് മലയാളികളുടെ പ്രതികരണം. വിജയ് ഫാന്‍സാണ് ധ്യാനിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
 
 അവന്റെ ധൈര്യം നോക്ക് തമിഴ്നാടിനെയാണ് അപമാനിച്ചത്. വിജയ് സാര്‍ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്ന മലയാളികളെ നിലയ്ക്ക് നിര്‍ത്തണം. ഇവനുടെ ബ്രദര്‍ വന്ത് ചെന്നൈലെ താ.. എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കമന്റുകള്‍. അതേസമയം ധ്യാനിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള തമിഴ് കമന്റുകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ ധ്യാന്‍ പറയുന്നതെന്നാണ് അവര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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