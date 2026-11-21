മന്ത്രിസഭാ തർക്കതിൽ വി ഡി സതീശനെതിരെ സംസാരിച്ചവർക്ക് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം, ആസൂത്രിത നീക്കമെന്ന് കെ സി പക്ഷം
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ തര്ക്കത്തിന് പിന്നാലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളായ സണ്ണി ജോസഫ്, എ പി അനില്കുമാര് എന്നിവര്ക്കെതിരെ സൈബര് ആക്രമണം.
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ തര്ക്കത്തിന് പിന്നാലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളായ സണ്ണി ജോസഫ്, എ പി അനില്കുമാര് എന്നിവര്ക്കെതിരെ സൈബര് ആക്രമണം. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ എതിര്പ്പുമായി സണ്ണി ജോസഫും എ പി അനില്കുമാറും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരോട് കൂടിയാലോചന നടത്താതെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് തീരുമാനാമെടുക്കുന്നതിലെ അതൃപ്തിയാണ് ഇരുനേതാക്കളും തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നേതാക്കള്ക്കെതിരെ സൈബര് ആക്രമണം ശക്തമായത്. ഇതിന് പിന്നില് പാര്ട്ടിയില് നിന്നുള്ളവരാണെന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാല് പക്ഷത്തിന്റെ സംശയം.
നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ച അടൂര് പ്രകാശിനെതിരെയും അടൂര് പ്രകാശിനെ പിന്തുണച്ച ജെ ബി മേത്തറിനെതിരെയും സൈബര് ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ചകള് സജീവമായിരുന്ന ഘട്ടത്തില് കെ സി വേണുഗോപാലും സൈബര് ആക്രമണം നേരിട്ടിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങളാണെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് കെ സി പക്ഷത്തിനുള്ളത്. കേവലം പരാതി നല്കുന്നതിനപ്പുറം പ്രതിഷേധം ഉന്നയിക്കാനാണ് കെ സി പക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രിയേയും സര്ക്കാരിനെയും ദുര്ബലപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തെ മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കാന് ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് കെ സി പക്ഷത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച നടന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചര്ച്ചയില്ലാതെ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നതിനെ മന്ത്രിമാര് ചോദ്യം ചെയ്തത്. കൂടിയാലോചനകളില്ലാതെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന് പറ്റില്ലെന്ന് യോഗത്തില് കെ സി പക്ഷം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.ALSO READ: 'മോദിയുടെ വഴിയിൽ സതീശനും'; നികേഷ് കുമാറിന്റെ വിമർശന വീഡിയോ മെറ്റയെ കൊണ്ട് നീക്കി