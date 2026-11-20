വാഹനങ്ങളുടെ പുകപരിശോധനാ നിയമങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റം; പുതിയ ബി.എസ്-6 സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് 3 വർഷത്തേക്ക് പി.യു.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്!
വാഹനങ്ങളുടെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (PUC) സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളില് നിര്ണ്ണായക പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം. വാഹനത്തിന്റെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിലവാരം (BS Norms), പഴക്കം, സ്വകാര്യ-വാണിജ്യ ഉപയോഗം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും ഇനി മുതല് പി.യു.സി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുക. പുതിയ പരിഷ്കാരം അനുസരിച്ച്, ആറ് വര്ഷം വരെ പഴക്കമുള്ള സ്വകാര്യ ബി.എസ്-6 (BS-VI) വാഹനങ്ങള്ക്ക് ഇനി മൂന്ന് വര്ഷത്തേക്ക് പി.യു.സി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.
അതേസമയം, പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് പരിശോധന കൂടുതല് കര്ശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബി.എസ്-1, ബി.എസ്-2, ബി.എസ്-3 വിഭാഗങ്ങളില്പ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്ക് ഇനി മുതല് ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും പുകപരിശോധന നടത്തി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കണം. 2017 ഏപ്രില് ഒന്നിന് മുന്പ് നിര്മ്മിച്ചതോ രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതോ ആയ കാറുകള്, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്, ഓട്ടോറിക്ഷകള്, ലോറികള്, ബസുകള് എന്നിവയില് ഭൂരിഭാഗവും ബി.എസ്-3 അല്ലെങ്കില് അതിന് മുന്പുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഉള്പ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം മൂന്ന് മാസത്തെ പുതുക്കിയ കാലാവധി ബാധകമായിരിക്കും. ബി.എസ്-4 (BS-IV) വിഭാഗത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങള് ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കല് പുകപരിശോധന നടത്തണമെന്നും പുതിയ ചട്ടം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പി.യു.സി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി വാഹനം നിരത്തിലിറക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷാനടപടികളാണ് നിലവിലുള്ളത്. മോട്ടോര് വാഹന നിയമം സെക്ഷന് 190(2) പ്രകാരം 10,000 രൂപ വരെ പിഴയും മൂന്ന് മാസം വരെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്സ് സസ്പെന്ഷനും ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വാഹന ഉടമകള്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പരിശോധനയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനും, പഴയ വാഹനങ്ങള് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കര്ശനമായി നിയന്ത്രിക്കാനുമാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ പുതിയ നീക്കം.ALSO READ: കോൺഗ്രസാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായേനെ, മോദിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി, തിരിച്ചടിച്ച് എസ് ജയശങ്കർ