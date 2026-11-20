അയോധ്യയിൽ നേർക്കുനേർ പോരാടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ?, അഖിലേഷ് യാദവിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ്
അയോധ്യയില് തനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാന് അഖിലേഷിന് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് യോഗി വെല്ലുവിളിച്ചു.
ഉത്തര്പ്രദേശ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ യുപിയില് നേതാക്കള് തമ്മിലുള്ള വാക്പോരും കടുക്കുന്നു. ബിജെപിക്കെതിരെ തുടര്ച്ചയായി ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്ന സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉത്തര്പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥ്. അയോധ്യയില് തനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാന് അഖിലേഷിന് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് യോഗി വെല്ലുവിളിച്ചു. അഖിലേഷ് അയോധ്യയില് മത്സരിക്കാന് നാമനിര്ദേശപത്രിക നല്കിയാല് താനും അവിടെ നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്ന് യോഗി പറഞ്ഞു. നേര്ക്കുനേര് മുട്ടാനുള്ള ധൈര്യം അഖിലേഷിനില്ലെന്നാണ് യോഗിയുടെ പരിഹാസം.
മുന്പ് ഭരിച്ച സമാജ് വാദി മാഫിയകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തര്പ്രദേശിന്റെ വികസനത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ചവരാണ് അഖിലേഷ് യാദവും സംഘവും. എസ് പിയുടെ ഭരണക്കാലം യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങള് ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്നും യോഗി ആരോപിച്ചു. യോഗിയുടെ തട്ടകമായ ഗോരഖ് പുരില് നടത്തിയ റോഡ് ഷോയില് അഖിലേഷ് യാദവ് യോഗിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് അയോധ്യയില് മത്സരിക്കാന് തയ്യാറാണോ എന്ന ചോദ്യം യോഗി ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്.ALSO READ: കോൺഗ്രസാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായേനെ, മോദിയെ പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി, തിരിച്ചടിച്ച് എസ് ജയശങ്കർ