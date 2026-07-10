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'പൊന്തൻമാട'യ്ക്കു ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും നസറുദ്ദീൻ ഷായും ഒന്നിക്കുന്നു
1994 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടി.വി.ചന്ദ്രൻ ചിത്രം 'പൊന്തൻമാട'യിൽ മമ്മൂട്ടിയും നസറുദ്ദീൻ ഷായും ഒന്നിച്ചിരുന്നു
രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ധനുഷ് - മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ പ്രശസ്ത നടൻ നസറുദ്ദീൻ ഷായും. 'ഓം' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന വേഷമാണ് നസറുദ്ദീൻ ഷാ അവതരിപ്പിക്കുക. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള കോംബിനേഷൻ സീനുകളും താരത്തിനുണ്ട്.
1994 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടി.വി.ചന്ദ്രൻ ചിത്രം 'പൊന്തൻമാട'യിൽ മമ്മൂട്ടിയും നസറുദ്ദീൻ ഷായും ഒന്നിച്ചിരുന്നു. 32 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിലെത്തുന്നത്. മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രം കൂടിയാണ് പൊന്തൻമാട.
'അമരൻ' എന്ന സിനിമയ്ക്കു ശേഷം രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഓം' രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ഒരുക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടേത് വില്ലൻ വേഷമായിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. സായ് പല്ലവിയാണ് നായിക. ഒരു യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രമാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി.
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Kerala Weather: 'മഴ തന്നെ മഴ'; എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും യെല്ലോ അലർട്ട്
Kerala Weather: പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (ISOL H) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റോടുകൂടിയ കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
'മസിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' തിരുവനന്തപുരത്തും
ഫിറ്റ്നസ് സപ്ലിമെന്റുകളുടെയും പോഷകാഹാര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിലർമാരിലൊരാളായ 'മസിൽ & സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റോർ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു. 'മിസ്റ്റർ കൊച്ചി 2024', 'മിസ്റ്റർ കൊല്ലം 2026' എന്നീ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ളുവൻസർ നാദിർഷാ സലിം സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പൂമല ഡാം തുറന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
തൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ പൂമല ഡാം തുറന്നു. പരമാവധി 29 അടി സംഭരണശേഷിയുള്ള പൂമല ജലസംഭരണി 28 അടി പിന്നിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഡാം തുറന്നത്. ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാൽ മലവായ തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, കോലഴി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.