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Written By WEBDUNIA
Published By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (21:21 IST)

'പൊന്തൻമാട'യ്ക്കു ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും നസറുദ്ദീൻ ഷായും ഒന്നിക്കുന്നു

1994 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടി.വി.ചന്ദ്രൻ ചിത്രം 'പൊന്തൻമാട'യിൽ മമ്മൂട്ടിയും നസറുദ്ദീൻ ഷായും ഒന്നിച്ചിരുന്നു

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Fri, 10 Jul 2026 (21:47 IST)
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രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ധനുഷ് - മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ പ്രശസ്ത നടൻ നസറുദ്ദീൻ ഷായും. 'ഓം' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന വേഷമാണ് നസറുദ്ദീൻ ഷാ അവതരിപ്പിക്കുക. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള കോംബിനേഷൻ സീനുകളും താരത്തിനുണ്ട്. 
 
1994 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടി.വി.ചന്ദ്രൻ ചിത്രം 'പൊന്തൻമാട'യിൽ മമ്മൂട്ടിയും നസറുദ്ദീൻ ഷായും ഒന്നിച്ചിരുന്നു. 32 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിലെത്തുന്നത്. മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രം കൂടിയാണ് പൊന്തൻമാട. 
 
'അമരൻ' എന്ന സിനിമയ്ക്കു ശേഷം രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഓം' രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ഒരുക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടേത് വില്ലൻ വേഷമായിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. സായ് പല്ലവിയാണ് നായിക. ഒരു യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രമാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. 

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