വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

നിർമാതാക്കൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി, കേരള സ്റ്റോറി 2 റിലീസ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

kerala story
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:17 IST)
വിവാദമായ 'കേരള സ്റ്റോറി 2 ഗോസ് ബിയോണ്ടി'ന് സ്റ്റേ. രണ്ടാഴ്ചക്കാലത്തെക്കാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് തടഞ്ഞത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്നത്. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് സിനിമ വീണ്ടും കാണുകയും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച ആശങ്കകളില്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യന്‍ ജോസഫിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തടഞ്ഞത്. കേസ് അടിയന്തിരമായി കേള്‍ക്കണമെന്ന് നേരത്തെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് തള്ളിയ കോടതി വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കേസ് പരിഗണിച്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കിയത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും യുവതികള്‍ നിര്‍ബന്ധിത മതപരിവര്‍ത്തനത്തിനും തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കപ്പെടൂന്നതിന്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പേരിട്ടതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഹര്‍ജി. കേരളത്തെ മോശമായി കാണിക്കുന്നതിനാല്‍ സിനിമ കാണാന്‍ കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം താത്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു.


എന്നാല്‍ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രദര്‍ശനാനുമതി നല്‍കിയതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പരിശോധന ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ സ്വീകരിച്ചത്. സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയതില്‍ തെറ്റുണ്ടെന്ന തര്‍ക്കം ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിര്‍മാതാവ് വിപുല്‍ അമൃതലാല്‍ ഷാ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വിശദീകരിച്ചു. ടീസറിലുള്ളതൊന്നും സിനിമയില്‍ ഇല്ലെന്നാണ് നിര്‍മാതാവിനായി ഹാജരായ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ എസ് ശ്രീകുമാര്‍ വാദിച്ചത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :