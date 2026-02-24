'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' ന്റെ ടീസറും ട്രെയിലറും നീക്കം ചെയ്യണം': ഹൈക്കോടതി നാളെ സിനിമ കാണും

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:52 IST)
കൊച്ചി: ദി കേരള സ്റ്റോറി 2
എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് കേരള ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടു. സിനിമയുടെ ടീസറും ട്രെയിലറും നീക്കം ചെയ്യാന് നിര്ദ്ദേശിച്ച കോടതി നാളെ വൈകുന്നേരം ചിത്രം കാണാമെന്ന് അറിയിച്ചു. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകള് അവഗണിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യന് തോമസ് പറഞ്ഞു. സിനിമയ്ക്കെതിരെ സമര്പ്പിച്ച
ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ സണ്ഷൈന് പിക്ചേഴ്സ് 'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' ന്റെ ടീസര് പിന്വലിക്കാന് തയ്യാറാണെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ചിത്രത്തിന്റെ പേര് കേരളത്തെ നേരിട്ട് പരാമര്ശിക്കുന്നതിനാലാണ് പ്രധാനമായും ചിത്രം പരിശോധിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. മതേതര മൂല്യങ്ങള് ശക്തമായി ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നും ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളം സാമുദായിക ഐക്യത്തിന് പേരുകേട്ടതാണെന്നും ടീസറില് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയില് മുഴുവന് സംസ്ഥാനത്തെയും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം നല്കുമെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
യഥാര്ത്ഥ സംഭവങ്ങളില് നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ട് ഒരു യഥാര്ത്ഥ കഥയാണ് ചിത്രമെന്ന് നിര്മ്മാതാക്കള് ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത്തരം അവകാശവാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം നിര്മ്മാതാക്കള് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. യഥാര്ത്ഥ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായി ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും അത് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.