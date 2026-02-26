വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026
പെട്ടുപോയതാണ്, ശ്രീനിയേട്ടൻ മരിച്ചപ്പോൾ ജയറാം വരാത്തത് എന്തെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം : ഉർവശി

ന്യൂസ് 18ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ്സ് തുറന്നത്.

രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:09 IST)
നടന്‍ ശ്രീനിവാസനെ അവസാനമായി കാണാന്‍ എത്താതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നടി ഉര്‍വശി. എല്ലാകാലത്തും ശ്രീനിവാസനോട് തനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടവും ആദരവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉര്‍വശി എക്കാലവും ഓര്‍മയില്‍ തങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തുവെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയതെന്നും ഉര്‍വശി പറയുന്നു.

ന്യൂസ് 18ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ്സ് തുറന്നത്. ശ്രീനിവാസന്‍ മരിച്ചപ്പോള്‍ അവസാനമായി കാണാനെത്താതിരുന്നത് തമിഴ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തിരക്കുകളില്‍ ആയിരുന്നതിനാലാണെന്നും ജയറാമും തനിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഉര്‍വശി പറയുന്നു. ഞാനും ജയറാമും പാണ്ഡ്യരാജന്റെ സിനിമയില്‍ ഒരു ക്രൂഷ്യല്‍ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. വല്ലാത്തരു കോമ്പിനേഷനും സാഹചര്യവുമായിരുന്നു. ഇട്ടിട്ട് വന്നാല്‍ സിനിമ പകുതിയില്‍ നിന്ന് പോകും. നിര്‍മാതാവിനെയും സംവിധായകനെയും വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത് പോലെയാകും.


അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയില്‍ പെട്ടുപോയി. അതാണ് എത്താന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നത്. അല്ലെങ്കില്‍ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന ആളായേനെ ഞാന്‍. പിന്നെ അതൊന്നും അങ്ങനെ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, ശ്രീനിവാസനുമറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും അറിയാം.
നേരത്തെ ശ്രീനിവാസന്‍ മരിച്ചപ്പോള്‍ നടന്‍ ജയറാം എത്താത്തതില്‍ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജയറാം വരാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായി അറിയാമെന്നും ജയറാമും താനും ഒരുപോലുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ ആ സിനിമയില്‍ പെട്ട് പോയതാണെന്നും ഉര്‍വശി വ്യക്തമാക്കി. അല്ലെങ്കില്‍ ജയറാം വരാതിരിക്കുമോ?, എത്ര സിനിമകള്‍ ചെയ്തവരാണ്. എന്നാണ് ഉര്‍വശി തിരിച്ചുചോദിക്കുന്നത്.


