രേണുക വേണു|
Last Updated:
ബുധന്, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:03 IST)
'കേരള സ്റ്റോറി 2' സിനിമയുടെ ടീസര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന വാര്ത്ത അടിസ്ഥാന രഹിതമെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാണ കമ്പനിയായ സണ്ഷൈന് പിക്ചേഴ്സ്. വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം പിന്വലിക്കണമെന്ന ഉത്തരവോ വിധിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും നിര്മാതാക്കള് അറിയിച്ചു.
'ദ കേരളാ സ്റ്റോറി 2- ഗോസ് ബിയോണ്ട് ടീസര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന വാര്ത്ത വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാന് സണ്ഷൈന് പിക്ചേഴ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിഷയം നിലവില് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഒരു കോടതിയും ഒരു ഉള്ളടക്കവും നീക്കാന് ചെയ്യാന് വിധിക്കുകയോ
ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങള് ഒന്നും നീക്കംചെയ്തിട്ടില്ല.
'ദ കേരള സ്റ്റോറി ഗോസ് ബിയോണ്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറും ട്രെയ്ലറും
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാണ്. സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും ഊഹാപോഹങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോടും ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോടും വ്യക്തികളോടും ഞങ്ങള് അഭ്യര്ഥിക്കുന്നു. ഇത്തരം തെറ്റായ വിവരങ്ങള് അനാവശ്യ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കും', സണ്ഷൈന് പിക്ചേഴ്സ് പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
ചിത്രത്തിനെതിരെ സമര്പ്പിച്ച ഹരജി കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറും ട്രെയിലറും പ്രകോപനപരമാണെന്ന് ഹരജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയില് വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ടീസറിലെ ഉള്ളടക്കം സിനിമയില് ഇല്ല എന്നായിരുന്നു നിര്മാതാക്കളുടെ മറുപടി. കേസ് ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.