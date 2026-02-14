ശനി, 14 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

ഫിലിം ചേംബർ യോഗത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു; പ്രശസ്ത സംവിധായകനും നടനുമായ ജോ സൈമൺ അന്തരിച്ചു

കന്നഡ സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ജോ സൈമൺ

Joe Simon, kannada director, kannada movie, Joe Simon passed away, ജോ സൈമൺ, കന്നഡ സംവിധായകൻ, കന്നഡ സിനിമ
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 14 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:23 IST)
Joe Simon
പ്രശസ്ത കന്നഡ സംവിധായകനും നടനുമായ ജോ സൈമൺ (80) അന്തരിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം.
ബെംഗളൂരുവിൽ കർണാടക ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

കന്നഡ സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ജോ സൈമൺ. 1977-ൽ ‘ഒന്റു പ്രേമദ കഥെ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജോ സൈമൺ തന്റെ സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. ‘സഹസ സിംഹ’, ‘നമ്മൂര ഹമ്മീര’, ‘രൗദ്രാവതാര’ തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിൽ ചിലതാണ്.

സംവിധാനത്തിന് പുറമെ നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സ്വഭാവ നടനായും വില്ലനായും ഹാസ്യനടനായും വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദവും അഭിനയ ശൈലിയും കന്നഡ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :