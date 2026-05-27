വേഗം ഇന്ത്യ വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടി: ബംഗ്ലാദേശി കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് അന്ത്യശാസനം നൽകി ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി
പശ്ചിമബംഗാളില് ബിജെപി സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കിയ ഡിറ്റക്റ്റ്, ഡിലീറ്റ്, ഡിപോര്ട്ട് പോളിസിയെ തുടര്ന്ന് അതിര്ത്തി മേഖലകളില് ബംഗ്ലാദേശി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വന് തിരക്ക്.
പശ്ചിമബംഗാളില് ബിജെപി സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കിയ ഡിറ്റക്റ്റ്, ഡിലീറ്റ്, ഡിപോര്ട്ട് പോളിസിയെ തുടര്ന്ന് അതിര്ത്തി മേഖലകളില് ബംഗ്ലാദേശി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വന് തിരക്ക്. അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശികള് ഉടന് രാജ്യം വിടണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം സര്ക്കാര് കര്ശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പരസ്യമായി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കുടിയേറ്റം. കല്യാണിയില് നടന്ന ഉന്നതതല ഭരണനിര്വ്വഹണ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടുത്ത പരാമര്ശം.
അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യം വിടണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം അവര്ക്ക് സൗജന്യമായി ജയിലിലിട്ട് ഭക്ഷണം നല്കാനോ പൊതുപണം നശിപ്പിക്കാനോ സര്ക്കാര് തയ്യാറാക്കില്ലെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില് വരാത്തവരെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായി പരിഗണിക്കുമെന്നും അവരെ ബിഎസ്എഫിന് കൈമാറുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരക്കാരെ താല്ക്കാലികമായി താമസിപ്പിക്കാനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഹോള്ഡിങ് സെന്ററുകള് സ്ഥാപികാനുള്ള നീക്കവും സര്ക്കാര് ആരംഭിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടുത്ത നിലപാടിനെത്തുടര്ന്ന് ഉത്തര് 24 പര്ഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ബിഥാരി-ഹക്കീംപൂര് അതിര്ത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരാണ് കൂട്ടമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ ബാഗുകളും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുമായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന സംഘം തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരികെ പോകാന് അതിര്ത്തിയില് ക്യൂ നില്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഹോള്ഡിങ് സെന്ററുകളില് അടയ്ക്കപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് തങ്ങള് സ്വമേധയാ മടങ്ങുന്നതെന്ന് അതിര്ത്തിയിലെത്തിയ പലരും പ്രതികരിച്ചു. കൊല്ക്കത്തയിലെയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെയും നിര്മ്മാണ മേഖലകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും വീട്ടുജോലിക്കാരായും വര്ഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു ഇവരിലേറെയും.
'ഡിറ്റക്ട്, ഡിലീറ്റ്, ഡിപോര്ട്ട്'
അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ വിവരങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യാനും അവരെ നാടുകടത്താനുമുള്ള (Detect, Delete and Deport) നയമാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തടവിലാക്കപ്പെടുന്ന വിദേശികള്ക്കായി മാല്ഡ, മുര്ഷിദാബാദ് ജില്ലകളില് പ്രത്യേക 'ഹോള്ഡിങ് സെന്ററുകള്' (Holding Centres) സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ജില്ലകളിലും സമാനമായ കേന്ദ്രങ്ങള് അടിയന്തിരമായി സ്ഥാപിക്കാന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കോടതി നടപടികള് ഒഴിവാക്കും
അനധികൃതമായി അതിര്ത്തി കടന്നെത്തിയവരെ കണ്ടെത്തിയാല് ദീര്ഘമേറിയ കോടതി നടപടികളിലേക്ക് വിടാതെ സംസ്ഥാന പോലീസ് നേരിട്ട് ബോര്ഡര് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന് (BSF) കൈമാറുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി കരാറുകള് പ്രകാരം ബിഎസ്എഫ് ഇവരുടെ പൗരത്വം സ്ഥിരീകരിച്ച് അതിര്ത്തിക്കപ്പുറമുള്ള ബോര്ഡര് ഗാര്ഡ് ബംഗ്ലാദേശിന് (BGB) കൈമാറും.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.