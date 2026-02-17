പേരിൽ 'ഭഗവാൻ' മാറ്റിയാലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരൂ എന്ന് CBFC; 'ബലവന്ദ്' ആക്കി മാറ്റി നിർമാതാക്കൾ

നവാഗതനായ ഗോപി അച്ചര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില് തെലുങ്ക് യുവതാരം സുഹാസാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശിവാനി നഗരമാണ് സുഹാസിന്റെ നായിക. വെണ്ണെലാ കിഷോര്, സുദര്ശനന്, അന്നപൂര്ണമ്മ തുടങ്ങിയവര് മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നു. ചിത്രത്തില് വിവാദപരമായ വിഷയങ്ങള് ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
