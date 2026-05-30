സമ്മര്ദ്ദം നിറഞ്ഞ ഐടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി യുവതി; മാസം 60000രൂപ വരുമാനം, സന്തോഷം
ഒരു വനിതാ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുമായുള്ള യാദൃശ്ചിക കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംരംഭകന്റെ ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കരിയര് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും മാനസിക ക്ഷേമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു ഓണ്ലൈന് ചര്ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ആ സ്ത്രീ മുമ്പ് 9 വര്ഷം ഒരു ഐടി മാനേജരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള് സംരംഭകന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. നിരന്തരമായ കോര്പ്പറേറ്റ് സമ്മര്ദ്ദത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന് അവര് ഇപ്പോള് സ്വന്തം വാഹനം ഓടിച്ച് പ്രതിമാസം 60,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു.
'ഒന്പത് വര്ഷം താന് ഐടി മാനേജരായിരുന്നുവെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. സമ്മര്ദ്ദം, സമ്മര്ദ്ദം, നിരന്തരമായ പിരിമുറുക്കം എന്നിവയെല്ലാം അവര് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോള്, അവര് സ്വന്തമായി ഒരു ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നു. അവര്ക്ക് പ്രതിമാസം ഏകദേശം 60,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, അവര് സന്തോഷവതിയാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു.-ഇന്സ്റ്റഗ്രാം കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
വനിതാ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ കഥ ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പര്ശിച്ചു. ഒരാള് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു -'അവള് ലളിതവും സന്തുഷ്ടവുമായ ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാന് അവളില് സന്തോഷിക്കുന്നു, അവളുടെ ഭാവിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. മറ്റൊരാള് പറഞ്ഞു- 'സമ്മര്ദ്ദത്തില് ജീവിക്കുന്നതിനുപകരം, സമ്മര്ദ്ദമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.'