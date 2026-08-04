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  4. Diabetic and mental stress
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 4 August 2026 (19:25 IST)

പ്രമേഹ നിയന്ത്രണവും ജീവിത ശൈലിയും

ഇവയൊക്കെ കൂടാതെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുക

Diabetes, Diabetes distress, Diabetes Distress symptoms, പ്രമേഹത്തിനൊപ്പം മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം
Written By: WEBDUNIA
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (19:27 IST)
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പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ചെയ്യണമെന്ന ചിന്താഗതി  ഒഴിവാക്കുക. കാരണം പലപ്പോഴും ഈ സമ്മർദം ബേൺഔട്ടിലേക്ക് നയിക്കാം. സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തി,  ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുക, ഇത് രോഗനിയന്ത്രണം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കും.
 
പ്രവർത്തനക്ഷമരായിരിക്കുക, ആരോഗ്യകരമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക: നടപ്പ്, യോഗ, നീന്തൽ, ഡാൻസ്, വെയിറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആഴ്ചയിൽ 150 മിനിറ്റ് വരെ വ്യായാമം ചെയ്യുക. വ്യായാമം ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കുന്നതും പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് അനിവാര്യമാണ്.
 
ഇവയൊക്കെ കൂടാതെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുക, പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയോ ഇഷ്ട വിനോദങ്ങളിലേർപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും മാനസിക സന്തോഷവുമാണെന്ന് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക. 
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