തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളില്‍ AI വീഡിയോകളുടെയും റീലുകളുടെയും ആധിപത്യം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026 (07:23 IST)
കൊച്ചി: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രചാരണ രംഗത്ത് പുതിയ പ്രവണതകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അഭ്യര്‍ത്ഥനകള്‍, ചുവരെഴുത്തുകള്‍, പോസ്റ്ററുകള്‍ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത രീതികള്‍ക്കൊപ്പം, AI വീഡിയോകള്‍, റീലുകള്‍, സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റുകള്‍, വാട്ട്സ്ആപ്പ് പോസ്റ്ററുകള്‍, ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോകള്‍, LED സ്‌ക്രീന്‍ വാഹനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ആധുനിക രീതികളാണ് ഇപ്പോള്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കൊടും ചൂടില്‍ പുറത്തെ പ്രചാരണത്തേക്കാള്‍, യഥാര്‍ത്ഥ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലാണ്. സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മാര്‍ഗമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് 30 സെക്കന്‍ഡ് മുതല്‍ ഒന്നര മിനിറ്റ് വരെയുള്ള ഹ്രസ്വ വീഡിയോകളാണ് ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായത്. കാഴ്ചക്കാരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനും വേഗത്തില്‍ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതിനും ഈ റീലുകളില്‍ ആകര്‍ഷകമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


