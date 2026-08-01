ലോട്ടറി തൊഴിലാളികള്ക്ക് നല്കിയ വാക്ക് പാലിച്ച് സര്ക്കാര്; ഓണം ഉത്സവബത്തയില് 1,000 രൂപയുടെ വര്ധനവ്
പുതുയുഗ യാത്രയില് ലോട്ടറി തൊഴിലാളികള്ക്ക് നല്കിയ വാഗ്ദാനം പാലിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന്. തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാര്ക്കും വില്പ്പനക്കാര്ക്കും ഓണം ഉത്സവ ബത്തയായി 8,500 രൂപയും പെന്ഷന്കാര്ക്ക് 3750 രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത്.
മുന് വര്ഷത്തേക്കാള് 1,000 രൂപ വീതമാണ് ഏജന്റുമാര്ക്കും വില്പനക്കാര്ക്കും പെന്ഷന്കാര്ക്കും ഇത്തവണ വര്ധിപ്പിച്ച് നല്കിയത്. ഇതിനായി 26.47,11,250 രൂപ അനുവദിച്ചു. ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായാണ് ഏജന്റുമാര്ക്കും പെന്ഷന്കാര്ക്കും ഒരേ പോലെ തുക വര്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോര്ഡിലെ 26980 സജീവ അംഗങ്ങള്ക്കും 9345 പെന്ഷന്കാര്ക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.