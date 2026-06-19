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സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്, ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് പവന് 2680 രൂപ
യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വിന്റെ ആദ്യയോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വര്ണവില ഇടിഞ്ഞത്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ സ്വര്ണവിലയില് കനത്ത ഇടിവ്. ഇന്നലെ രാവിലെ കാര്യമായ മാറ്റമില്ലാതിരുന്ന സ്വര്ണവില ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പവന് 1160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,09,640 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് 22 ക്യാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 335 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. പവന് 2680 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,06,960 എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വിന്റെ ആദ്യയോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വര്ണവില ഇടിഞ്ഞത്.
യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വ് പലിശ നിരക്കുകളില് മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും ഈ വര്ഷം നിരക്ക് വര്ധിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകള് നല്കിയിരുന്നു. ഒക്ടോബറില് നിരക്ക് വര്ധിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകള് യുഎസ് ട്രഷറി യീല്ഡിനെയും ഡോളറിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഡോളര് കരുത്താര്ജ്ജിച്ചതോടെ സ്വര്ണവില താഴേക്ക് പോയി.
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ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല, ഗുരുതര വിഷയം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചത് വിവാദത്തിൽ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അറിയിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്കു അനുവാദമുള്ളൂ. ഭരണഘടനാപരമായി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ ഗവർണർക്കു അധികാരമില്ല. എന്നാൽ ഇതൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിചിത്രന്യായീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നടത്തിയത്.