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ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാന് കാത്തിരിക്കുന്നത് 40 കപ്പലുകള്; ആദ്യം എത്തുന്നത് എല്പിജി വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകള്
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാന് കാത്തിരിക്കുന്നത് 40 കപ്പലുകളാണ്. ഇതില് ഏറ്റവും അടിയന്തിരമായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭീമന് ക്രൂഡ് ഓയില് ടാങ്കറുകളല്ല മറിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യന് കുടുംബങ്ങള് പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമായ ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകം അല്ലെങ്കില് എല്പിജി വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകളാണ്.
യുദ്ധം എല്പിജിയെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിച്ചത്. ഇന്ത്യന് എല്പിജി ഇറക്കുമതി യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള നിലവാരത്തിന്റെ ഏകദേശം 51 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഏകദേശം അഞ്ചിലൊന്ന് സാധാരണയായി ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്.
അതേസമയം ഇറാന് കരാറിനെ ഇസ്രായേല് വിമര്ശിക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യാഴാഴ്ച യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാന്സ് ആഞ്ഞടിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഏക സഖ്യകക്ഷിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സഹായത്തെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചു.
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ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാന് കാത്തിരിക്കുന്നത് 40 കപ്പലുകള്; ആദ്യം എത്തുന്നത് എല്പിജി വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകള്
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ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല, ഗുരുതര വിഷയം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചത് വിവാദത്തിൽ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അറിയിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്കു അനുവാദമുള്ളൂ. ഭരണഘടനാപരമായി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ ഗവർണർക്കു അധികാരമില്ല. എന്നാൽ ഇതൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിചിത്രന്യായീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നടത്തിയത്.