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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 20 October 2026 (21:29 IST)

വിഐടി സർവകലാശാലയിൽ ബി.ടെക്. വിദ്യാർഥി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

VIT, Vellore, VIT University Vellore Admission, VIT University News
Written By: WEBDUNIA
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (21:32 IST)
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VIT vellore

വെല്ലൂർ: വിഐടി സർവകലാശാലയിൽ 2027 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ബി.ടെക്. എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു.
 
ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിഐടി സർവകലാശാലാ ചാൻസലർ ജി. വിശ്വനാഥൻ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചത്:
 
വിഐടി സർവകലാശാലയുടെ വെല്ലൂർ, ചെന്നൈ, അമരാവതി, ഭോപ്പാൽ ക്യാമ്പസുകളിലെ ബി.ടെക്. എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയായ VITEEE-യുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 20-ന് ആരംഭിച്ചു.
 
വിദ്യാർഥികൾക്ക് (https://viteee.vit.ac.in) എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായ ശേഷം, പ്രവേശന പരീക്ഷ 2027 ഏപ്രിൽ 28 മുതൽ മേയ് 2 വരെ ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടത്തും.
 
ഇന്ത്യയിലെ 133 നഗരങ്ങളിലും വിദേശത്തെ ഒൻപത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.
 
വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥലമോ സ്വന്തം നാടോ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും പരീക്ഷ എഴുതാനും സാധിക്കും.
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