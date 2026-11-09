'ബിലോങ്ങിങ്: ജേർണി ഓഫ് ലവ്': ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമല്ലെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി
ന്യൂഡല്ഹി: തന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പുതിയ പുസ്തകം
വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാഹരണമാണെന്നും അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമല്ലെന്നും കോണ്ഗ്രസ് പാര്ലമെന്ററി പാര്ട്ടി ചെയര്പേഴ്സണ് സോണിയ ഗാന്ധി. 'ബിലോങ്ങിങ്: ജേര്ണി ഓഫ് ലവ്'എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിന് മുന്പായാണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.
വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാഹരണമാണെന്നും അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമല്ലെന്നും കോണ്ഗ്രസ് പാര്ലമെന്ററി പാര്ട്ടി ചെയര്പേഴ്സണ് സോണിയ ഗാന്ധി. 'ബിലോങ്ങിങ്: ജേര്ണി ഓഫ് ലവ്'എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിന് മുന്പായാണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.
തന്റെ കുടുംബത്തെയും തന്നെ അറിയുന്നവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യരെയും തികച്ചും സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് പുസ്തകത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സോണിയാ ഗാന്ധി പറയുന്നു. ജീവിതത്തില് ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ഒരു ആന്തരികലോകത്ത് അടക്കിനിര്ത്താനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ദുരന്തങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്ന അത്രയും സ്വകാര്യത നിലനിര്ത്താന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് പൊതുജീവിതത്തിലെ ദൈനംദിന തിരക്കുകളില് നിന്ന് പിന്മാറിയപ്പോഴാണ് സ്വന്തം ജീവിതകഥ വ്യക്തമായി കാണാന് സാധിച്ചതെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
19-ാം വയസ്സില് തുടങ്ങിയ യാത്ര
പത്തൊന്പതാം വയസ്സില് ഇറ്റാലിയന് യുവതിയായ താന് ഒരു ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ (രാജീവ് ഗാന്ധി) കണ്ടുമുട്ടിയതില് തുടങ്ങുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. പുതിയൊരു രാജ്യത്തിലേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കുമുള്ള കടന്നുവരവ്, അമ്മായിയമ്മയായ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുമായുണ്ടായ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം, മക്കളെ വളര്ത്തിയെടുത്ത വര്ഷങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം പുസ്തകത്തില് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെയും പിന്നീട് ഭര്ത്താവായ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും ദാരുണമായ മരണങ്ങള് താങ്ങാനാവാത്ത ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും എങ്കിലും ഭര്ത്താവിനോടും ഇന്ത്യയോടുമുള്ള തീവ്രമായ സ്നേഹമാണ് പ്രതിസന്ധികളിലും തന്നെ ജീവിതത്തോട് ചേര്ത്ത് പിടിച്ചതെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പറയുന്നു.