ഉത്തരവ് ലംഘിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല: സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, നടപടികൾ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനെന്ന് വിശദീകരണം
ഒക്ടോബര് 10-ന് ഡല്ഹിയില് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന് ഉത്തരവുകള് ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണത്തില് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ നിരുപാധികം മാപ്പപേക്ഷിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി. അനാവശ്യമായി മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള് അടച്ചിടുകയോ നഗരത്തില് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്ത് കോടതി ഉത്തരവ് മനഃപൂര്വം ലംഘിക്കാന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അടിയന്തര ക്രമസമാധാന പാലനം ഉറപ്പാക്കാന് മാത്രമാണ് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സമര്പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തില് പറയുന്നു.
ചീഫ് ഇലക്ഷന് കമ്മീഷണര് ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിക്കായി 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയും വിവിധി യുവജന സംഘടനകളും ഡല്ഹിയില് നടത്തുന്ന വന് പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്ക് തടയിടാന് പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികള് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കടുത്ത വിമര്ശനത്തിന് വഴിവെച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം
കോടതിയുടെ മുന്വിധികളെ ലംഘിക്കാന് ബോധപൂര്വ്വമായ ശ്രമങ്ങള് നടന്നിട്ടില്ല, പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുന്ഗണന നല്കിയത്. ഒക്ടോബര് 10-ന് തലസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ച് അരങ്ങേറിയപ്പോള് നഗരത്തിലെ ക്രമസമാധാനം തകരാതിരിക്കാനും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള് തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാനായാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളടക്കം താല്ക്കാലികമായി അടച്ചിടതെന്ന് വിശദീകരണത്തില് പറയുന്നു. സംഭവിച്ച വീഴ്ചകളില് നിരുപാധികം മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നതായും പോലീസ് നടപടിയുടെ പേരിലുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികള് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി കോടതിയോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
മുന്കൂട്ടി അറിയിപ്പില്ലാതെ മെട്രോ അടച്ചിട്ട് പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച നടപടിയില് സുപ്രീം കോടതി പോലീസിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു. ക്രമസമാധാനം തകരാതിരിക്കാനുള്ള മുന്കരുതല് നടപടി മാത്രമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം.ALSO READ: സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തു: ബോളിവുഡ് താരം ഇമ്രാൻ ഖാനോട് ഇന്ത്യ വിടാൻ കേന്ദ്ര നിർദേശം