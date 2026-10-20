വെർച്വൽ അറസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ വിരമിച്ച ജഡ്ജിയിൽ നിന്ന് രണ്ടരക്കോടി തട്ടി: രാജസ്ഥാനിലെ കേസിൽ മലയാളി കൊച്ചിയിൽ പിടിയിൽ
കേസില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഘട്ടംഘട്ടമായി രണ്ടരക്കോടി രൂപ പ്രതികള് തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.
വിരമിച്ച ജഡ്ജിയെ 'വെര്ച്വല് അറസ്റ്റ്' ഭീഷണിയില് നിര്ത്തി രണ്ടരക്കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസില് മലയാളി യുവാവ് എറണാകുളത്ത് പിടിയില്. വരാപ്പുഴ സ്വദേശി ആനന്ദ് ബാബുവിനെയാണ് രാജസ്ഥാന് പൊലീസും കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തെരച്ചിലില് വരാപ്പുഴയിലെ വസതിയില് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പുല്വാമ ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹവാല ഇടപാടില് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ജഡ്ജിയെ മാനസികമായി സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കിയായിരുന്നു സൈബര് സംഘത്തിന്റെ തട്ടിപ്പ്. കേസില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഘട്ടംഘട്ടമായി രണ്ടരക്കോടി രൂപ പ്രതികള് തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.
തട്ടിപ്പിനിരയായ ജഡ്ജിയുടെ പരാതിയില് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച രാജസ്ഥാന് പൊലീസിന് ലഭിച്ച നിര്ണായക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. എറണാകുളം സെന്ട്രല് എസിപി സിബി ടോമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ മിന്നല് പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി വലയിലായത്.
കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണികള് കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് രാജസ്ഥാന് പൊലീസ് നല്കുന്ന സൂചന. പിടിയിലായ ആനന്ദ് ബാബുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും, സംഭവത്തില് ഉള്പ്പെട്ട മറ്റു പ്രതികള്ക്കായി അന്വേഷണം ഊര്ജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.