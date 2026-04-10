മോദിയെ വധിക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍; പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സിഐഎയ്ക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില് 2026 (21:20 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വധിക്കാന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റിലായി. ബീഹാറിലാണ് സംഭവം. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മൂന്ന് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അവരുടെ നേതാവായ അമന് തിവാരി മോദിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് വലിയൊരു തുക പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെട്ട് അമേരിക്കന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്സിയായ സിഐഎയ്ക്ക് ഇമെയില് അയച്ചു.
ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ബീഹാറിലെ ബക്സറില് നിന്നാണ് അമനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മൊബൈല് ഫോണുകള്, ലാപ്ടോപ്പുകള് തുടങ്ങിയവ ഇയാളില് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. അമന്റെ ഇമെയിലിനെക്കുറിച്ച് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം വിവരങ്ങള് നല്കിയതായി ബക്സര് എസ്പി ശുഭം ആര്യ പറഞ്ഞു. മോദിയെ വധിക്കാന് അമന് സിഐഎയോട് 22 ദിവസത്തെ സമയപരിധി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റ് രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
സംഭവത്തില് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൊല്ക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തില് ബോംബ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതിന് അമാന് ഇതിന് മുമ്പ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. അന്ന് അമന് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ആളായിരുന്നു.