സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില് 2026 (08:19 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് 33% സംവരണം നല്കുന്നതിനുള്ള ഭേദഗതി ബില്ലിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്കി. മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലും മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. ഏപ്രില് 16 ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക മൂന്ന് ദിവസത്തെ പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില് രണ്ട് ബില്ലുകളും അവതരിപ്പിക്കും. 2023 ലെ നാരീ ശക്തി വന്ദന് അധിനിയമത്തില് ഭേദഗതി വരുത്തും.
പരിധി നിര്ണ്ണയ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ലോക്സഭയിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 50% വര്ദ്ധിക്കും. ലോക്സഭാ സീറ്റുകള് 543 ല് നിന്ന് 816 ആയി ഉയരും, അതില് 273 സീറ്റുകള് സ്ത്രീകള്ക്കായി സംവരണം ചെയ്യും. അതിര്ത്തി നിര്ണ്ണയത്തിനായി 2027 ലെ അടുത്ത സെന്സസ് വരെ സര്ക്കാര് കാത്തിരിക്കില്ല. പകരം 2011 ലെ സെന്സസ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കും.
2029 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വരാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.