അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- യുദ്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നാൽ സർപ്രൈസുകളുണ്ടാവും, യുഎസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇറാൻ
- Strait Of Hormuz : ലക്ഷ്യം ഹോര്മൂസിന്റെ പൂര്ണ്ണ നിയന്ത്രണം, പുതിയ സംവിധാനമൊരുക്കി ഇറാന്
- ഇത് കൊടുങ്കാറ്റിന് മുൻപുള്ള ശാന്തത, ഇറാനെതിരെ വ്യോമാക്രമണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി ട്രംപ്
- പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി: അവശ്യസാധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ്; ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം
- പശ്ചിമേഷ്യന് പ്രതിസന്ധി: സ്വര്ണത്തിന്റെ തീരുവ ഉയര്ത്തിയേക്കും, ഇന്ധനവില കൂട്ടാന് സാധ്യത
രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് തകർച്ചയിൽ: ഇറക്കുമതിക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം വന്നേക്കും
ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, രൂപയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വ്യാപാരക്കമ്മി കുറയ്ക്കുക എന്നിവയ്ക്കാകും കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കുക.
ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യത്തില് റെക്കോര്ഡ് തകര്ച്ച. ബുധനാഴ്ച രാവിലത്തെ വ്യാപരത്തിനിടെ മൂല്യം 96.90 നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു. രൂപ റെക്കോഡ് ഇടിവ് നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഇറക്കുമതിക്ക് കര്ശന നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയേക്കും. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, രൂപയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വ്യാപാരക്കമ്മി കുറയ്ക്കുക എന്നിവയ്ക്കാകും കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കുക.
ഇറാന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ഫെബ്രുവരി മുതല് രൂപയുടെ മൂല്യത്തില് ഇതുവരെ 6 ശതമാനമാണ് ഇടിവുണ്ടായി. ഏപ്രില് മാസത്തിലെ വ്യാപാര കമ്മി 28.4 ബില്യണ് ഡോളറായി ഉയര്ന്നു. മാര്ച്ചില് ഇതില് 20.7 ബില്യണ് ഡോളറായിരുന്നു. അമേരിക്ക- ഇറാന് പ്രതിസന്ധി മൂലം ആഗോളതലത്തില് പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുമെന്ന ഭീതിയാണ് ഇപ്പോള് നിലനില്ക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രാലയം, വാണിജ്യമന്ത്രാലയം എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികള് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താന് അടുത്തയാഴ്ച യോഗം ചേരും.
ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടാത്തതും ആഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് സാധിക്കുന്നതുമായ സാധനങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാന് മന്ത്രാലയങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിതരണ ശൃംഖലയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാകും കൊണ്ടുവരിക.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.