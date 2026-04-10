സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില് 2026 (17:57 IST)
2025 മാര്ച്ചില് അവസാനിച്ച വര്ഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ സാമ്പത്തിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റിലെ ഗുരുതരമായ അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്രമക്കേടുകളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ കംപ്ട്രോളര് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റര് ജനറല് (സിഎജി) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം ആദ്യം പാര്ലമെന്റില് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് ഫണ്ടുകളുടെ വന്തോതിലുള്ള തെറ്റായ വര്ഗ്ഗീകരണങ്ങളും 54,000 കോടി രൂപയിലധികം വരുന്ന കുടിശ്ശിക യൂട്ടിലൈസേഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (യുസി) എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ സുതാര്യതയെയും കൃത്യതയെയും കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തുന്നു.
റിപ്പോര്ട്ടിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വെളിപ്പെടുത്തല് പ്രകാരം ഇതിനകം വിതരണം ചെയ്ത ഗ്രാന്റ്-ഇന്-എയ്ഡിന് 15 മന്ത്രാലയങ്ങളും വകുപ്പുകളും യുസികള് നല്കുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. 2025 മാര്ച്ച് 31 വരെ ആകെ 54,282.32 കോടി വരുന്ന 33,973 യുസികള് കുടിശ്ശികയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തുകയുടെ 38,287.52 കോടി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വര്ഷങ്ങളുമായി (സാമ്പത്തിക വര്ഷം 2021-22 മുതല് സാമ്പത്തിക വര്ഷം 2023-24 വരെ) ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും കാണാതായ ഏറ്റവും പഴയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് 1985-86 സാമ്പത്തിക വര്ഷം മുതലുള്ളതാണെന്ന് ഓഡിറ്റില് കണ്ടെത്തി.
നിയുക്ത ഏജന്സികള് ചെലവുകള് തത്സമയം രേഖപ്പെടുത്തുകയും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് അക്കൗണ്ടിംഗ് നിയമങ്ങള് കര്ശനമായി പാലിക്കുന്നത് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും പബ്ലിക് ഫിനാന്ഷ്യല് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളില് (PFMS) ശക്തമായ ഒരു ഡിജിറ്റല് മൊഡ്യൂള് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഓഡിറ്റര് ശുപാര്ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.