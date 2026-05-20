Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (12:17 IST)

വയോജന ക്ഷേമത്തിനായി ജപ്പാന്റെ ഇക്കിഗായ് മാതൃക: വിഡി സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ പരിചരണ നയം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കായി വി ഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് പുതിയ ക്ഷേമ വകുപ്പ്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ജപ്പാന്റെ 'ഇക്കിഗായ്' മാതൃകയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു സംവിധാനം വയോജന ക്ഷേമത്തിനായി കേരളം അവതരിപ്പിക്കുമോ എന്ന് പലരും ഇപ്പോള്‍ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കേരള-ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ള സംരംഭങ്ങള്‍ പോലെ ഈ പദ്ധതിയും വിജയകരമാകുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആകാംക്ഷയുണ്ട്.
 
ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കായി പ്രത്യേക ക്ഷേമ വകുപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് നല്‍കിയ പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്. 2001 ജനുവരിയില്‍ ഏകദേശം 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ജപ്പാന്‍ ഒരു പ്രത്യേക വയോജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ജപ്പാനിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 29 ശതമാനം മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരാണ്, അതേസമയം കേരളത്തില്‍ നിലവില്‍ 19 ശതമാനം വൃദ്ധരുണ്ട്. ജപ്പാനിലെ ശരാശരി ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം 85 വര്‍ഷമാണ്. കേരളത്തില്‍ ഇത് ഏകദേശം 80 വര്‍ഷമാണ്. 
 
പ്രായമാകുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തില്‍ കേരളം ഉടന്‍ തന്നെ ജപ്പാന് സമാനമായ നിലവാരത്തിലെത്തുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് കേരളം ആദ്യമായി വയോജന ക്ഷേമത്തില്‍ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. 2007 ല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു മുതിര്‍ന്ന പൗര നയം അവതരിപ്പിച്ചു. 2008 ല്‍ ഒരു മുതിര്‍ന്ന പൗര കൗണ്‍സില്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അത് ഒരിക്കലും ശരിയായി നടപ്പിലാക്കിയില്ല. 
 
നിയമസഹായത്തിനായുള്ള കമ്മീഷന്‍, സൗജന്യ മരുന്നുകളും കൗണ്‍സിലിംഗും നല്‍കുന്ന 'വയോമിത്രം' പദ്ധതി, പ്രായമായവര്‍ക്ക് ഒത്തുചേരാനും സാമൂഹികമായി ഇടപഴകാനുമുള്ള ഡേ-കെയര്‍ സെന്ററുകള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി പദ്ധതികള്‍ ആ സമയത്ത് നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ സംരംഭങ്ങളില്‍ പലതും ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ല.

