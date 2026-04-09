വ്യാഴം, 9 ഏപ്രില്‍ 2026
കാർഷിക, ഊർജ മേഖലകളിലായി 1.7 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതികളുമായി കേന്ദ്രം, തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഊർജമേഖലയിലെ കുതിപ്പിനായി

രാജസ്ഥാനിലെ ബാര്‍മര്‍ ജില്ലയില്‍ നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന എച്ച്പിസിഎല്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റിഫൈനറിയുടെ പുതുക്കിയ ചെലവ് 79,459 കോടി രൂപയായി സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചു.

ന്യൂഡല്‍ഹി| അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 9 ഏപ്രില്‍ 2026 (15:01 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭാരതത്തെ 2047-ഓടെ വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കുന്നതിനുള്ള 'വികസിത് ഭാരത്' ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായി 1.74 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വന്‍ വികസന പദ്ധതികള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഊര്‍ജ്ജം, കൃഷി, നഗര ഗതാഗതം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ഈ തന്ത്രപ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊണ്ടത്.ഊര്‍ജ്ജ മേഖലയിലെ വന്‍ കുതിപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതികള്‍.

രാജസ്ഥാനിലെ ബാര്‍മര്‍ ജില്ലയില്‍ നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന എച്ച്പിസിഎല്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റിഫൈനറിയുടെ പുതുക്കിയ ചെലവ് 79,459 കോടി രൂപയായി സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചു. ഈ മാസം ഏപ്രില്‍ 21-ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ സമുച്ചയം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംയോജിത റിഫൈനറി-കം-പെട്രോകെമിക്കല്‍ പദ്ധതിയാണ്. നേരിട്ട് 25,000 തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി പെട്രോകെമിക്കല്‍ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനും ഊര്‍ജ്ജ സ്വയംപര്യാപ്തത ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കും.അതിനോടൊപ്പം അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ ഏകദേശം 3,000 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ക്കായി 40,000 കോടിയിലധികം രൂപ നീക്കിവച്ചു. 1,720 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കമലാ പദ്ധതിയും 1,200 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കാലായ്-II പദ്ധതിയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.കര്‍ഷകര്‍ക്കും നഗരയാത്രക്കാര്‍ക്കും ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.

2026-ലെ ഖാരിഫ് സീസണിലേക്ക് 41,534 കോടി രൂപയുടെ വളം സബ്സിഡിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആഗോള വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തില്‍ നിന്ന് കര്‍ഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡി.എ.പി വളത്തിന്റെ വില 50 കിലോ ബാഗിന് 1,350 രൂപയായി തന്നെ നിലനിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.നഗര ഗതാഗത മേഖലയില്‍, 13,038 കോടി രൂപ ചെലവില്‍ ജയ്പൂര്‍ മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനും കേന്ദ്രം അനുമതി നല്‍കി. 41 കിലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ഈ വടക്ക്-തെക്ക് ഇടനാഴി ജയ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തെയും പ്രധാന വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പദ്ധതികള്‍ ആഭ്യന്തര ഉല്‍പ്പാദന ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും വഴിയൊരുക്കും


