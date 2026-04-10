വിശ്വാസിയല്ലെങ്കില്‍ പോലും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങള്‍ പാലിക്കണം: സുപ്രീം കോടതി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില് 2026 (08:57 IST)
ന്യൂ ഡല്ഹി: ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് അവിശ്വാസി സന്ദര്ശിക്കുമ്പോള് പോലും അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങള് പാലിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഒമ്പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ അംഗമായ ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചിയാണ് വാദം കേള്ക്കുന്നതിനിടെ ഈ പരാമര്ശം നടത്തിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു വേണം ആരാധന നടത്തേണ്ടതെന്ന് ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന പറഞ്ഞു. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയം ഉള്പ്പെടെയുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് ബെഞ്ച് വാദം കേള്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഹിന്ദുമതത്തിന് കര്ക്കശമായ ഒരു ഘടനയില്ലെന്നും അത് വൈവിധ്യമാര്ന്ന ആചാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും നായര് സര്വീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ (എന്.എസ്.എസ്) അഭിഭാഷകനായ മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകന് സി.എസ്. വൈദ്യനാഥന് വാദിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങള്. വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളില് ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടരുതെന്നും എന്.എസ്.എസ് വാദിച്ചു. കേരളത്തിലെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഷര്ട്ട് ധരിച്ച് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എം.എം. സുന്ദരേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ആചാരങ്ങള് അവഗണിച്ച് ഒരാള്ക്ക് അത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളില് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് നിര്ബന്ധം പിടിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില് ഷര്ട്ടുകള് അനുവദനീയമല്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗുരുദ്വാറിലെ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമര്ശിച്ചു. അവിടെ സന്ദര്ശകര് തല മറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.വി. നാഗരത്ന, എം.എം. സുന്ദരേഷ്, അഹ്സനുദ്ദീന് അമാനുല്ല, അരവിന്ദ് കുമാര്, അഗസ്റ്റിന് ജോര്ജ് മാസിഹ്, പ്രസന്ന ബി. വരാലെ, ആര്. മഹാദേവന്, ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് അടുത്ത ആഴ്ച കേസില് വാദം കേള്ക്കുന്നത് തുടരും. ബുധനാഴ്ച ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ വാദം കേള്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.