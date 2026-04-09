ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം തേടി ഇന്ത്യ,ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ഖത്തറിൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 9 ഏപ്രില് 2026 (13:17 IST)
ദോഹ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങള്ക്കിടയില് ഇന്ത്യയുടെ ഊര്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹര്ദീപ് സിംഗ് പുരി ഖത്തറില് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനം ആരംഭിച്ചു. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സങ്ങള് കാരണം ഇന്ത്യയില് രൂപപ്പെട്ട കടുത്ത എല്പിജി (പാചകവാതകം) ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണുകയാണ് സന്ദര്ശനത്തിന്റെ അടിയന്തര ലക്ഷ്യം .
അമേരിക്ക-ഇറാന് സംഘര്ഷത്തെത്തുടര്ന്ന് വിതരണ ശൃംഖല തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ഡല്ഹി ഉള്പ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളില് പാചകവാതകത്തിനായി വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നിലവില് നഗരങ്ങളില് 25 ദിവസവും ഗ്രാമങ്ങളില് 45 ദിവസവും ഇടവിട്ടുള്ള നിയന്ത്രിത ബുക്കിംഗ് സംവിധാനമാണ് രാജ്യത്ത് നിലനില്ക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്, ഇന്ത്യയുടെ എല്എന്ജി ഇറക്കുമതിയുടെ 47 ശതമാനവും നല്കുന്ന ഖത്തറുമായുള്ള സഹകരണം നിര്ണ്ണായകമാണ് .
പെട്രോനെറ്റ് എല്എന്ജിയും ഖത്തര് എനര്ജിയും തമ്മിലുള്ള 7.5 എംടിപിഎ (MTPA) കരാര് 2048 വരെ നീട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സന്ദര്ശനത്തില് ചര്ച്ചയാകും. 78 ബില്യണ് ഡോളര് മൂല്യമുള്ള ഈ കരാര് പ്രകാരം, കപ്പല്ക്കൂലി ഖത്തര് തന്നെ വഹിക്കുന്ന (DES model) രീതിയിലേക്ക് മാറിയത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏകദേശം 6 ബില്യണ് ഡോളറിന്റെ ലാഭമുണ്ടാക്കും. കൂടാതെ, 2030-ഓടെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 30 ബില്യണ് ഡോളറായി ഉയര്ത്താനും ഖത്തര് ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഇന്ത്യയില് 10 ബില്യണ് ഡോളര് നിക്ഷേപിക്കാനും നേരത്തെ ധാരണയായിരുന്നു .
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഭാഗികമായി തുറന്ന സാഹചര്യത്തില്, അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 16 ഇന്ത്യന് കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷയും മന്ത്രി വിലയിരുത്തും. ഇറക്കുമതിയുടെ വലിയൊരു പങ്കും ഹോര്മുസ് വഴി കടന്നുപോകുന്നതിനാല്, ഇന്ധന സ്രോതസ്സുകള് വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങള്ക്കും ഈ സന്ദര്ശനം കരുത്തുപകരും.