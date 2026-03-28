സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 28 മാര്ച്ച് 2026 (14:01 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ സംഘര്ഷങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്, ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ സമുദ്ര ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. എല്പിജി (ഗ്യാസ്) നിറച്ച അഞ്ച് ഇന്ത്യന് കപ്പലുകള് നിലവില് ദുബായ്, റാസല്ഖൈമ എന്നിവയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സമുദ്രത്തില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഈ കപ്പലുകളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വാതകം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവില് മുന്നോട്ട് പോകാന് കഴിയുന്നില്ല.
ഈ കപ്പലുകള് ഏകദേശം 170,000 ടണ് എല്പിജി വഹിക്കുന്നു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം അവസരം ലഭിച്ചാലുടന് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനായി കപ്പലുകള് ഒരുമിച്ച് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സ്
മൂന്ന് കപ്പലുകള് തിരിച്ചയച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ പാത തങ്ങളുടെ 'ശത്രുക്കള്' എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകള്ക്ക് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവര് വാദിക്കുന്നു.
വഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് തെറ്റായ വിവരങ്ങള് നല്കിയെന്നും ഇറാന് ആരോപിച്ചു, എന്നാല് വാസ്തവത്തില് അങ്ങനെയല്ല. ചില 'സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ' കപ്പലുകള്ക്ക് ഈ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകാന് ഇറാന് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഇന്ത്യ, റഷ്യ, ചൈന, പാകിസ്ഥാന്, ഇറാഖ്, തായ്ലന്ഡ് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു.