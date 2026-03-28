ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026
ബംഗാളില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകള്‍ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരിടത്തേക്കും തിരിച്ചുവിടരുതെന്ന് മമത

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026 (13:08 IST)
പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്‌സൈസ് തീരുവ കുറച്ചത് ഒരു 'ഗിമ്മിക്ക്' ആണെന്ന്് ആരോപിച്ച കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി. 'ഡീസലിന്റെയും പെട്രോളിന്റെയും വില ആദ്യം കുറയ്ക്കട്ടെ. അവയുടെ വില ഇതിനകം തന്നെ കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. സാരിയുടെ വില 1,000 രൂപ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 400 രൂപ കിഴിവ് നല്‍കുന്നത് പോലെയാണ് ഇത്. എക്‌സൈസ് തീരുവ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എത്രയാണ്, അത് കുറയ്ക്കുന്നത് വിലയെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കും?'-മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മമത ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാചക വാതകം രാജ്യത്ത് മറ്റൊരിടത്തേക്കും തിരിച്ചുവിടരുതെന്ന ആവശ്യം മമത ആവര്‍ത്തിച്ചു. ഹാല്‍ദിയയില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ബംഗാളിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പെട്രോളും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളും ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാണ്. എ

'സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി നിയോഗിക്കും. അവര്‍ക്ക് എല്‍പിജി കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കേണ്ടിവരും. എന്നാല്‍ അത് സാധാരണ പൗരന്മാര്‍ക്ക് സിലിണ്ടര്‍ വിതരണത്തില്‍ കുറവുണ്ടാക്കരുത്,' അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


