സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്ച്ച് 2026 (09:40 IST)
കൊച്ചി: എല്പിജി ക്ഷാമം മൂലം വ്യവസായ മേഖല തകര്ന്നതില് പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ഹര്ത്താല് ആചരിക്കാന് ഒരുങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്റോറന്റുകളും. സ്വകാര്യ മേഖലയില് നിന്നുള്ള ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു വിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. എന്നാല് അത്തരം താല്ക്കാലിക ക്രമീകരണങ്ങള് മിക്ക ബിസിനസുകള്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളവര്ക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതോ അല്ലെന്നും പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും കെഎച്ച്ആര്എയുടെ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി റഹീം ടിഎന്ഐഇയോട് പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമേഷ്യയില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘര്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിതരണ പരിമിതികള് മൂലമുണ്ടായ വാണിജ്യ എല്പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ ക്ഷാമം പല സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധിയുടെ വക്കിലെത്തിച്ചതായി കെഎച്ച്ആര്എ ഭാരവാഹികള് പറഞ്ഞു. മാര്ച്ച് 19 ന് എറണാകുളത്തെ അമ്പലമുഗലിലുള്ള ബിപിസിഎല് പ്ലാന്റിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചും മാര്ച്ച് 23 ന് സംസ്ഥാനവ്യാപക പണിമുടക്കും നടത്താന് അസോസിയേഷന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്
അസോസിയേഷന്റെ അഭ്യര്ത്ഥന മാനിച്ച് പാചക വാതക വിതരണം നടത്താന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബിപിസിഎല്ലിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉറപ്പ് നല്കിയതിനെത്തുടര്ന്ന് മാര്ച്ച് പിന്വലിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് പാര്ട്ടികള് തമ്മിലുള്ള ഔപചാരിക ചര്ച്ച നടക്കും.
കമ്പനി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള് വിലയിരുത്തിയതിനുശേഷം മാത്രമേ മാര്ച്ച് 23 ലെ പണിമുടക് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് കെഎച്ച്ആര്എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജി ജയപാലും ജനറല് സെക്രട്ടറി എന് അബ്ദുക് റസാക്കും പറഞ്ഞു.